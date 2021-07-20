食藥署19日宣布通過高端疫苗的專案製造申請案，署長吳秀梅更表示台灣應是所有全球採用「免疫橋接」方式評估疫苗療效的國家中，最早通過緊急使用授權（EUA）的一個，也是重要的里程碑。

消息一公布，果不其然親綠媒體人及綠營側翼，開始在電子、網路媒體大肆渲染高端疫苗的「中和抗體效價」高於AZ疫苗的3.4倍，更甚者用「感動」、「我準備好了」、「終於等到國產疫苗」等語，來表示對國產疫苗的支持，甚至可說是對政府的輸誠也不為過，但無腦護航卻也只是不斷秀下限罷了！

首先，高端疫苗從二期解盲開始就爭議不斷，蔡英文的「七月開打」護航發言、指揮中心「預採購」的蠻幹，從一開始就等同寫完國產疫苗「上市」劇本。這期間又爆出前副總統陳建仁安慰劑風波，顯示研究資訊外洩，而雖然高端疫苗的中和抗體幾何平均效價比值數據漂亮，但前中研院院士陳培哲也說抗體校價並不等於實際施打的保護力、這是沒有用的數字，更何況之前蔡英文曾對外宣示國產疫苗如欲取得EUA，一定要以國際標準為主，結果食藥署卻弄出一套台灣特有的審查制度，還大言不慚說是全球最早，根本是護航界的世界第一！更遑論未來WHO的認證！

之前在立院阻擋加大採購國外疫苗的立委諸公、行政官員、號稱愛台灣的台獨分子，已紛紛跳船施打國外疫苗。其實民眾要的很簡單，是「WHO認證疫苗」，如果打了疫苗卻不被世界認可、無法自由移動又有何用？以現在的疫苗數量及施打進度來看，「1450」們最有可能打到國產疫苗，或許打了卻出不了國，更能展現這些人愛台灣的決心！

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