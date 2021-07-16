不只各行各業受疫情拖累，上班族荷包也跟著大縮水！根據各銀行最新公告，6月全體國人刷卡額僅有2155億元左右，年衰退逾9%，創去年5月、1年多以來的單月新低，金融圈認為，微解封開始到8月待疫情趨緩，民間消費動能才可望回升。三級警戒無法外出、加上收入緊縮而不敢消費，連帶循環影響下，企業和民眾全都苦哈哈。如今解封指日可待，食衣住行育樂業者，紛紛推出超殺優惠，搶攻解封財。

以最直接的刷卡面向來看，不少銀行也針對疫情出奇招，像純網銀LINE Bank為響應支付零接觸，即日起到9月30日，將原本「開戶禮」僅有LINE POINTS 100點，提高至3倍；今年底前，更將原本僅有1%的刷卡基本回饋提高至3%，此外，針對活存戶，自7月16日起，推出新台幣活存1％、1元起息、優存額度無上限，為衝刺開戶數火力全開。

飲食方面，吃到飽內用全面暫停的情況下，以自助百匯聞名的「饗饗」祭出7月31日前全品項外帶自取滿千享85折的優惠，其中「饗饗極選組合」只要優惠價799元！

另外，欣葉國際餐飲早在宣布三級警戒時，就立刻推出外帶外送組合，以「欣葉心意團結抗疫」為號召，包括招牌吃到飽餐廳欣葉自本料理，及旗下各式品牌，外帶自取一律79折，讓民眾以划算價格享高級料理。

如果悶壞了想出遊，像義大遊樂世界、麗寶等遊樂園，微解封期間，開放部分設施與表演，搭乘皆採梅花座及定時清潔消毒；此外，義大還推出微解封限時票價，原價近900元的成人票，7月26日前特價399元，13歲以下優待票更只要199元，並藉由零接觸購票及快速預約通關。

台中麗寶樂園則貼心推出防疫用餐服務，於每日中午(11:30-12:40、13:00-14:10)兩個時段開放部分房間，提供遊客以家人為單位可進入飯店房間內安心的享用餐點，解決無法在園區內用餐的問題。

若是想過夜，包括雲朗、國泰等飯店集團，目前也推出一系列住宿專案。雲朗品牌中首推雲品溫泉酒店「36小時享度假」方案，不受時間約束放慢度假的步調，享用1泊5食專案中，一解防疫期間無法上餐廳大快朵頤之苦。

為鼓勵顧客減少搭乘大眾交通工具，針對自行駕車前往入宿的旅客，雲品、翰品花蓮、兆品嘉義、礁溪品文旅等分館也推出「防疫自駕遊」專案，凡是出具證明即可享有住房折扣。

國泰飯店觀光事業則是旗下全台和逸、慕軒飯店雙品牌共6間飯店，即日起至7月25日止（入住期間可至9月30日）推出「微解封快閃住房」每晚1799元起，專案每日送200元用餐抵用金，適用於Room Service客房服務或選購餐盒。此外，只要旅客提出入住日前三天的快篩陰性報告證明，可現折住宿費300元。

另外，像大潤發、家樂福、全聯等大賣場，為了讓民眾安心購物，打造一連串消毒設施，家樂福更將萬華區桂林、大理超市2店打造為台灣首家24小時紫外線UVC滅菌賣場，運用紫外燈科技全天候「雙重清消」賣場入口區域，讓細菌、病毒無所遁形。

上述這些企業不少都是1111人力銀行中的幸福企業，並設有多像職缺，提醒民眾趁微解封找尋樂子之際，若剛好遇新鮮人需要就業、或適逢轉職，也可上1111人力銀行找工作，轉換疫情期間苦悶心情。