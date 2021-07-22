新冠肺炎疫情2021年大爆發下，防疫險與疫苗險超熱賣。金管會保險局22日公布最新銷售數字，截至2021年7月21日止，全台防疫險、疫苗險承保件數已突破千萬件（1015萬件）、若以台灣總人口來看，投保率達44％，相較6月21日的715萬件，一個月來已熱銷300萬件，平均每日熱銷10萬件。

保險局統計至7月21日，全台防疫險加疫苗險承保件數達1015萬件、保費收入上衝66.73億元；理賠件數為1.8萬件、理賠金額為14.23億元；而疫苗險投保件數達196萬件、保費收入為5.67億元，理賠件數達61件、理賠金額219萬元。

至於年初第一發防疫神單、即台灣產物訴求一經法定隔離，就理賠5萬或10萬元的熱銷保單，保險局表示，截至7月21日止，已承保401萬件、保費收入19.18億元，理賠件數達1萬1900多件、理賠金額已達11.53億元，是否逼近賠錢邊緣，保險局表示，還是要看公司各項成本費用、附加費用的計算，損益情況要公司說明。

台產自估，若以防疫保單保費收入19.13億元乘以7成，再除以平均理賠9.7萬元來看，推估臺產此張防疫保單損平點約在1.38萬件，目前距損平點仍有距離。

保險局表示，台產這張保單仍「持續洽商再保公司」（即承保風險現在還在台產身上，尚未移轉給再保公司），但這只是台產眾多產品線之一，尚有其他獲利保單可以支應。

所謂「防疫保單」則是產險業推出針對新冠肺炎或法定傳染病提供費用補償的保單，如確診新冠肺炎即給付定額保險金或醫療費用補償金，其中亦有施打疫苗不良反應費用補償保險，有些有身故給付，有些則無；而疫苗險則是在疫苗接種後若有住院可提供住院日額保險金、加護病房保險金、住院關懷保險金、喪葬費用保險金等給付的保單，過去只有產險業者推出，現在隨著解封有望，壽險業者也加入戰局。