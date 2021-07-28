華南金(2880)今年積極拓展集團個金及企金業務，人才成為首戰之區！華南永昌投信本周宣布新聘前元大投信總經理黃昭棠擔任該公司董事長；而華南銀行今天也宣布擴大徵才。

華南銀行看好中小企業貸款業務，且為持續供給民眾全面而完善的金融服務，不斷擴大徵才，日前開出最高達新台幣七萬五千元之薪資水準，招募了多位儲備菁英、資訊科技、證券交易、財管、法務及風險管理專業人才；近期將再配合台灣金融研訓院「金融人員基礎學科測驗」展開徵才活動，本次招募預計於8月上旬公告，8月18日開放報名，先前曾參加該項測驗，且具備BB級以上的成績者，可密切關注未來研訓院公告之招募訊息。

目前雖逢畢業季，但在新冠肺炎疫情升溫及實施三級警戒的衝擊下，對企業徵才、員工報到及培訓課程都造成影響。華南銀行在遵循防疫規範的前提下，以視訊面試方式進行徵才，今(110)年初至今已辦理多場徵才活動，錄取人數超過200人，錄取人員報到後也以視訊方式辦理職前訓練。

華南銀行近年來在薪資及福利的競爭力不斷提升，除了員工年薪平均可達18個月以外，更喊出「5年晉升主管」，讓具備專業能力，且金融證照齊備的員工，不論年資高低，都有爭取升等及調薪的機會，表現出色的員工更可能快速升任主管職。在福利方面，為攜手員工平安度過疫情，華南銀行特別提撥每位員工3,000元防疫津貼，供採購防疫物資，並於今年6月為所有國內員工投保防疫險及疫苗險。此外，華南銀行近年來除提供每胎新台幣10萬元的生育補助外、亦有結婚補助以及子女獎助學金等多項福利，並定期舉行全行員工健康檢查、親子家庭日、社團活動，全力提供員工完善的工作環境及福利。

華南金目前總市值約2486億元左右，在15大金融機構中排名第9。