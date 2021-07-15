南坑鎮，地處從福建省漳州市南靖縣主城區前往福建土樓（南靖）景區的必經之路上。2008年，福建土樓在第32屆世界遺產大會上被列入《世界遺產名錄》，從南坑鎮經過的旅遊巴士開始絡繹不絕，台商黃文廣從中看到了商機。

「這麼多人從這裡經過，用什麼吸引他們停下來歇歇腳？」黃文廣想到咖啡。

當年年底，他投資500萬美元組建了漳州天綠咖啡食品有限公司，建成300多畝的咖啡園，種下10000顆咖啡樹，並註冊了「南坑咖啡」商標。

黃文廣是較早到南靖縣投資的台商之一，來大陸前從事建築行業。2005年，在一位台灣鄉親的邀約下，他跟隨尋親團到漳州南靖尋親，沒想到與南坑鎮「一見鍾情」。

「當時有一個台胞朋友正在大陸尋找發展機會。他有食用菌種植技術，但缺乏資金，我有資金，正愁沒有創業的方向，於是一拍即合。」黃文廣告訴記者，當即他便毫不猶豫地決定扎根在南坑鎮創業。

出乎黃文光和創業夥伴預料的是，南坑鎮的地理氣候條件並不適合食用菌種植。大棚裡需整日開著空調，嘈雜的聲音使得住在生產基地的人夜裡無法入睡，並不便利的交通也阻礙了基地生產的食用菌打開銷路。直到福建土樓申遺成功，黃文廣決定轉型做咖啡產業園，定下了「三年內，讓往來的遊客會在南坑鎮落腳」的目標。

從縣城出發，車子沿著蜿蜒的沿江公路在土樓和山林間穿行，山清水秀，景色怡人。步入南坑咖啡生態觀賞園，上萬株阿拉比卡咖啡樹沿著山坡半圓形鋪開，錯落有致，樹上正結滿還未成熟的綠色咖啡果。

咖啡園內，室內咖啡餐飲區、露天咖啡區、咖啡生態展示館、咖啡教室、咖啡步道等休閒觀賞項目一應俱全，吸引了不少路過的遊客品嚐咖啡，體驗烘豆、研磨、沖泡的樂趣，瞭解咖啡的歷史、文化。

園區內的咖啡樹來自台灣兩大咖啡種植地之一——台南東山鄉。黃文廣告訴記者，10000株咖啡樹種苗，分兩批從台南機場空運至金門，再走「小三通」航線運抵廈門，最後走陸路運到南坑鎮。

一顆咖啡的果實一般由兩顆橢圓形的種子相對組成，在黃文廣看來，這正如兩岸本就是一家的情誼。「我第一次來這片土地是來尋根，這裡與我的家鄉南投語言、習俗幾乎沒有差別，會愛上這裡是有原因的。」扎根在南坑鎮創業，對黃文廣來說，除了發展自身的事業，助推兩岸農業合作和幫助當地農民發展的願望，也是一個重要的原因。

台灣咖啡樹種植歷時久、品質優良。南坑鎮的土壤、海拔、緯度、溫濕度等條件亦較適宜咖啡樹的種植。黃文廣認為，兩岸農業在合作中共同發展，種苗合作是重要一環，要把台灣優良種苗帶到大陸來培育。在「農林22條措施」的加持下，台商在大陸從事農業正迎來非常好的機遇。

當下，黃文廣正忙於給園區除草、施肥。此前常來指導的台灣咖啡種植專業技術人員，因疫情的影響，現在改由電話、網路「遠程指導」。

南坑咖啡生態觀賞園在2010年春節對外開放，最多的時候一天可以賣出4000杯咖啡。（閆旭 攝）

南坑咖啡生態觀賞園目前一年能穩定產出3噸咖啡生豆，經過烘焙大概2.7噸。「咖啡一年只收一次，但咖啡店365天都在營業。我們在2010年春節對外開放，最多的時候一天可以賣出4000杯咖啡。」在黃文廣看來，農業升級就要創造附加值，台灣「小而美」的精緻農業模式，有助於改變農民的生計。因而，他也帶動當地農民一起種植，幫助農民增收。

「咖啡產業對農民來說，當下是陌生的，但未來潛力是非常大的。」據黃文廣介紹，咖啡園目前已吸納45名當地農民就業，也有5戶居民在黃文廣的指導下開展咖啡樹種植。

黃文廣結合當地旅遊建立起的咖啡園，走在了兩岸特色農業合作發展的前列。如今，許多到土樓的遊客，路過南坑咖啡生態觀賞園都會進來走一走、坐一坐，喝杯咖啡。

近幾年，黃文廣計劃在南坑鎮打造一個「咖啡蝴蝶谷」，在山谷中種滿蝴蝶草，吸引蝴蝶，把咖啡樹種植擴大到10萬株，吸引遊客來觀賞蝴蝶、品嚐咖啡；成立專門的工作機構指導農民種植咖啡；打造一個觀光工廠，吸引更多年輕人。而更長遠的目標，黃文廣希望以後大陸每個城市都有一家「南坑咖啡」的直營店。

「現在大多數遊客是被土樓吸引而來，順便到咖啡園歇腳。未來我希望有更多遊客專門為咖啡園而來，我心中充滿這樣的夢想。」黃文廣對記者說道。（閆旭/福建）

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