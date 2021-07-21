【愛傳媒黃文博專欄】又出了一件總統道歉、院長震怒的離譜事，東奧選手經濟艙，隨行官員商務艙。無論經辦官員如何解釋，民眾無法接受的是，為什麼這種官尊民卑的事，再怎麼撻伐，每隔一陣子仍然發生？

台灣民主化過程中，官場文化的醬缸始終一團糊爛，停留在半封建時期，大官逞官威，小官捧大官。

從第二類疫苗施打名單、政院南部中心執行長爽遊Villa，到佔據商務艙，在在顯示官場醬缸這一罈千年不換的濃稠汁液，反覆進行內部發酵作用，活在罈子裡的官兒們彼此哺餵，大官靠它陶醉，小官靠它生存，一旦上癮，沒有官員捨得打破醬缸。

經此風波，以後當然不會再有國手搭經濟艙的事了，但醬缸一定還會在其他地方搞出事情來。

沒有殘念，肯定會！我對台灣的大官充滿信心，在醬缸發酵味中暈陶陶的官員，肯定堅持護缸。官場特權，在可見的未來，很難弊絕風清，因為積習已久，官員享受特權一點也不特別，根本就是通權，而非特權。

這次事件，除了揭露官場文化不堪入目的真相，同時顯現了台灣對「國家榮譽象徵」欠缺理解。

大多數人還是把官員擺在榮譽象徵的首位，我們太過重視官員在國際受到的待遇，甚至在雞毛蒜皮的儀節上斤斤計較，認為官員委屈就是國家受辱，而外國對台灣官員施以小惠就是國威展現，長期營造出「官=國」的氛圍，更加鞏固了那罈醬缸的存在合理性。

事實上，只要看這個國家如何對待軍人，就明白國家榮譽象徵的認知是否正常。

台灣的職業軍人受到的尊重程度，遠不如歐美與中國職業軍人。一樣穿著軍服走在街上，別國民眾認為軍人穿的是光榮，台灣民眾認為軍人穿的只是制服罷了。沒有光榮感的軍人，怎麼可能視死如歸？

台灣長時間以來對軍人的輕賤污衊，已經破壞掉軍人成為國家榮譽象徵的條件。那麼在國際上共認排名國家榮譽象徵第二位的，就非運動員莫屬了。

戰爭時，軍人上陣殲敵，護衛國家榮譽。承平時，則由運動員上場爭勝，強化國家榮譽。換言之，運動員的地位等同於保家衛國的軍人。如今卻發生虧待國手、厚待官員的事，台灣對國家榮譽象徵認知之錯亂，可見一斑。

管仲說：「兵者，外以除暴，內以禁邪。」引申他所說，台灣如果沒辦法在島內禁止官尊民卑的邪念，如何期待軍人除暴？又如何期待運動員爭勝？國家榮譽將何所繫？

想要內以禁邪，必須有勇氣砸破醬缸，讓躺在發酵物中吃香喝辣的官員從罈中爬回俗世，走下神壇，不再受到民眾的香火膜拜，建立官卑民尊的新文化。

教育部長說此次事件「確實思慮不周」，我完全無法認同，事實應該剛好相反，正是因為官員周延思慮了官場文化，才會幹出照顧大官、放生選手的決定啊！

一句思慮不周想輕輕帶過欺民甚久的惡質官場醬缸文化，想掩飾官兒們打心底輕視運動選手的偏差觀念，太廉價了吧！

泡在醬缸裡的大官，在發酵物的浸潤之下，眼不見民苦，耳不聞民情，心不存民意，行不符民望，堪稱台灣最缺乏戰鬥力的一個族群，跟軍人與國手相比，怎麼有臉霸坐商務艙，連坐貨艙都算便宜了他們。

拿破崙曾說：「一頭雄獅領導的一群綿羊，會戰勝一隻綿羊領導的一群獅子。」端坐在商務艙的官員，像極了養尊處優的綿羊，他們憑什麼率領國手征戰？

執政者與其道歉、震怒，何不先爬出醬缸，照照鏡子，看看自己到底像綿羊或像雄獅！

作者為資深品牌專家

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