全球染疫死亡人數觸目驚心，但以現今科技發展，各國醫療團隊争先恐後諸多疫苗研發，循著公認程序，順利問世，並在陸續接種後讓民眾生活逐漸恢復正常。

台灣島内疫情擴散至今，掌控國家機器的執政團隊，肩負籌獲救命疫苗的重責大任，食藥署終於在19日核准高端疫苗專案製造，陳時中並高調大動作於防疫記者會宣布，深怕國人不知道這個「先射箭再畫靶」的國產疫苗劇本，正按照蔡英文指示持續進行著！

也難怪早在4天前，駐日代表謝長廷大言不慚表示：「台灣不能長遠求助於人，老是做受援國，要積極發展疫苗產業。」

審視高端疫苗緊急授權，卻與古代醫療方式如出一徹：「不試一試怎麼知道？試試看不用錢？但不知道會不會致命？」退出疫苗研發團隊的中科院院士陳培哲更一針見血表示：「這些數據在科學上一點價值都沒有，是沒有用的數字。」

食藥署草率緊急授權，恐怕只是不得不為的奉承上意所致，反正先試再說，台灣就是我的實驗室，老百姓都是我的試驗品。

在野黨許多提醒忠告及各界輿論質疑，都是衷心為了天下蒼生、黎民百姓的生命健康著想，疫苗不管是外購或是國產，都應該讓專業主導，而不是利用職權只手遮天，瞎貓不會屢屢碰到死耗子！

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