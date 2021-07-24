美國國務院發言人普塞斯在雪蔓訪中發佈會上指出，會談將「從實力地位出發」並示範「負責且良性的競爭是什麼」。美國的「祖師爺」態度，又將氣氛帶回了3月19日「布楊會談」的場景。

國際社會被假設成無政府社會狀態，競爭本質是一種賽局，這種賽局屬於無政府狀態下的競爭，良性競爭正如同美國官員所說「基於規則性的」，無政府狀態下的競爭，規則如何建立，誰來制定規則，便成了「賽局」中的賽局。

國家間關係向來是在「和平─合作─衝突─戰爭」光譜展現，如今卻將企管觀念(國家競爭力)引入，出現了「和平─合作─競爭─衝突─戰爭」，拉長了國家間關係的光譜。布林肯在就職演說，與中國的關係不就是提出了「該競爭就競爭，該衝突就衝突，該合作就合作」的務實態度嗎？

既然美國想把「競爭」視為光譜的中庸道路，那麼美中在競爭過程，就必須能調和「合作與衝突」的矛盾關係？否則這種「競爭賽局」容易成為「羅馬競技場」結局。也就是由競爭關係走向了衝突危險，與美國的期望相背離了。

不希望見到的，往往卻是真實的，因為，要避免「競爭轉向衝突」，必須揚棄惡性競爭的品質，可惜，在美國的新聞發布會上，美國又提出「實力地位出發，推進美國利益和價值。」從良性競爭一下子又推回了權力競爭，矛盾確實不意化解。

雪蔓結束中國訪問，將直飛安曼，或為伊朗22日宣布開通布什爾至賈斯克輸油管道，此管道繞開了荷姆茲海峽的箝制，直接進入阿曼灣，美國想要維繫自身利益，真的很辛苦啊。

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