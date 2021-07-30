民眾黨發言人楊寶楨。(取自楊寶楨臉書)

疫苗不夠陳時中怪地方打太快 柯文哲嗆：叫他自己來打！

全台疫苗荒，行政院長蘇貞昌昨(29日)表示，地方政府若不照預約系統順序打，再多疫苗也不夠、衛福部長陳時中日前則回應，「本來量應該接得上來，但看起來大家施打速度都非常快」。對此，民眾黨發言人楊寶楨昨深夜在臉書指出，地方打得慢被檢討、打得快也要被檢討，這不本來就是蔡總統一聲令下，要拚疫苗覆蓋率的嗎？「中央現在是做賊喊抓賊嗎？」

關於疫苗數量問題，陳時中28日回應，「這一次預約的比前兩輪來的踴躍，本來量應該接得上來，但看起來大家施打速度都非常快，但是我們才剛進一批疫苗，一周會封緘完畢，會盡量滿足」。行政院發言人羅秉成昨(29日)在行政院會後記者會表示，疫苗取得方面，之前購置的58萬劑疫苗已經在本周到貨，而國產疫苗也開放民眾登記預約，兩天已經有62萬人選擇登記，感謝第一線跟地方政府的辛苦，一定要按預約系統照順序施打，若不照預約順序，再多疫苗也不夠。

楊寶楨指出，「這屆奧運的好成績，讓國人都為之沸騰，但蔡政府和執政黨也正傾全黨之力狂蹭奧運，彷彿國家其他重大事務都陷入停擺，就在此時，疫苗荒又悄悄再度出現，行政院之前不是說疫苗夠了，不用再開新專案？」。她說，第二類優先對象人數從今年2月初的9萬人，到7月初膨脹到約20萬人，外界質疑難道官員的命比百姓尊貴，就可以這樣一直「插隊」？「蔡政府始終閃避問題，現在還敢反過來挑戰地方，說沒有照順序施打疫苗？請中央不要打模糊仗，追根究柢就是疫苗不足造成的」。

楊寶楨指出，蔡政府當初「大內宣」，開放讓民眾自由勾選預約想要施打的疫苗，如今人民突然夢醒，覺得自己好像被耍了，但根據指揮中心統計，截至27日，莫德納目前剩下71.8萬劑，而且正等待打第二劑的人有273萬8776人！此外，AZ疫苗在第四輪接種後，估計剩下43萬劑，恐怕也不足以提供下一輪施打。

楊寶楨說，陳時中都曾坦言，因為疫苗進貨延遲，「可能出現接種第一劑後，打不到第二劑的狀況」，但是「疫苗進貨延遲」實在不該成為讓人民擔憂打不到第二劑的藉口，而且這讓連第一劑都還沒打的民眾情何以堪，「執政黨政府除了每天當體育主播轉播賽事之外，可以也正視疫苗問題的嚴重性嗎？」