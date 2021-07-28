國防部智庫「國防安全研究院」近日發表《激化情緒對立的口水戰─PTT八卦版疫情輿論分析》分析報告，報告中竟痛批踢踢（PTT）網路平台對政府之批評與反對，就是有系統的輿論操控，甚至還扣上發表這些言論之人，即有可能就是「中共同路人」？！

PTT是採用Telnet BBS技術運作，其原始創立目的就是提供學生們線上言論發表空間，經過這25年逐步發展，現在每日都會產生2萬篇新文章與50萬則推文，PTT就是網路言論自由的典範代表，更是象徵台灣言論自由的最終堡壘，如此代表台灣自由精神的言論發表聖地，竟被蔡政府打成中共同路人？！

英國爵士艾頓曾說：「權力使人腐化、絕對的權力使人絕對的腐化」，蔡政府已經陷入了權力的傲慢與執政的混亂當中！

還記得2014年「318學運」，學生就是在PTT上串聯後，一同衝入了立法院，才會引爆後續一連串的政治影響，結果就是當年年底縣市長大選，民進黨大勝，國民黨大敗！

到了2020年蔡英文要競選總統連任時，適逢中國兇殘處理香港問題，一顆顆在香港街頭發射的催淚彈，也深深震撼了台灣人，PTT上出現諸多挺香港的言論，也激發出台灣年輕人濃厚的「亡國感」，再加上蔡政府帶風向，蔡英文拿下台灣總統大選史上最高817萬票，順利風光連任！

當蔡政府靠著PTT助攻，獲得最大政治利益時，蔡英文有出來講說PTT是中共同路人嗎？但當她風光上台之後，這些年輕人的聲音，就不是聲音了，反而變成了是刺耳的反政府言論，都可以被抹殺且加以忽視！

但蔡政府忘了，網路平台一直都是站在監督政府的角色在看待政府的施政，簡單來說，就是站在政府的對立面來看待一切施政，做得好就會給予肯定，做不好就會給予最無情的批判，這就是網路世代的真性情，誰也沒法操弄，所以蔡政府才特意抹紅，要將PTT打成中共同路人，但PTT不會因為蔡政府的抹紅就退縮，反而會更加強力的監督政府，「勇者無敵」就是台灣人的真性情！

（本文作者為社團法人文明人權協會理事長）

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