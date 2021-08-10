美國各軍種為爭取2022年建設經費，最近紛紛出爐強化軍事能力的報告，美國空軍協會所屬「米契爾（Mitchell）空天研究所」提出《建構一種贏的力量》報告是其中之一。

這份報告以中、俄為假想對象，並以否定俄國在黑海、波羅地海；中國在東海、南海的既成事實為目標，提出「軍事威懾、軍事懲罰、避免持久戰爭」三部曲的「勝利理論」！

明顯的，這份報告是想基於武裝部隊力量的使用，否定區域既成的事實。但報告中的願景陳述，卻透露美國目前的兵力規模與型態，已喪失對中國的「威攝信度」，中國有機會發動一場消耗美國作戰能力的持久戰。

為了恢復「可被相信的威攝力」，報告主張建立能夠懲罰中國的威攝力，建議美軍規模應「能夠打贏兩場中等型態戰爭」，兵力優勢結構「集中在空中、海上、太空和網絡空間，而不是陸地（不打陸戰）」，並且能「排除中國的制空權，尤其在台灣海峽等關鍵地區」。

暫且不論勝利理論能否實現，把中國當成南斯拉夫等級的對手，想靠「非接觸、非對稱、非線性」方式重演1999年科索沃場景，就令人詫異，而且懲罰性戰爭的關鍵位置在台灣海峽，卻要避免陸戰，更令人難以想像。

空軍報告雖非政策，卻是為政策而寫。美國的設想，台灣要好好想想，冷靜研判。英國伊莉莎白號進入南海穿越，未進入12海里區域，航行相當平靜；德國巴戈利亞驅逐艦來南海，船未到聲先到，表示友善航行；東協國家對美國的穿梭外交，也顯得相當保守，台灣能不能幸運地遠離戰火，還得靠執政者的智慧。

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