政策大轉彎，「振興五倍券」原本要用1000元兌換五倍券，行政院宣布直接發放，全民免先繳1000元。

聽說這是英系立委和地方政府夜訪蔡總統得出來的決定，如果行政院再一意孤行，民進黨明年選舉不必玩了。

其實，民進黨裂解並非從此開始，從全國疫苗短缺，地方上就有了反彈之聲，聲音最大的竟然是最支持民進黨的817和1450，最主要原因就是這些都是年輕人，外國疫苗不管是AZ、莫德納還是未來的BNT，照行政院的規劃，要打上一劑得等到猴年馬月，所以這些族群包括卡神楊蕙如等在內，不反彈才怪，當初為你效死效忠，結果疫苗都給了高官，自已卻一劑也沒撈到。

國內的經濟主力都在30至39歲之間，結果因疫情沒搞好破了口，失業的失業、關門的關門、放無薪假的一大堆……，這些人的苦到哪去訴？當初支持民進黨打下了江山，現在搞得要飯沒飯、要疫苗沒疫苗，振興券還要掏1000元去買，邪火不可一處來，反彈聲亮震天價響，陳時中聽不到、蘇貞昌聽不到，總統府聽到了，所以才有了此次大轉彎。蘇貞昌再死鴨子嘴硬，未等到明年選舉，民進黨就自己先崩盤了！

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