從否認3+11是破口，到高端疫苗保護力屬營業祕密不便回應，陳時中面對防疫政策的疏漏，以為矇著頭詭辯到底，就能把黑的說成白的，錯的拗成對的，完全不理會民眾要的只是一個事實，繼續掩耳盜鈴，只會讓自己的公信力走向破產。

民眾接種AZ或莫德納疫苗時都會拿到一張「仿單（接種須知）」，說明疫苗成分、適用對象、臨床試驗數據及保護力。如今，高端疫苗將在23日開打，有立委函詢衛福部是否也會說明高端數據，卻得到「此屬廠商個別數據，涉及營業祕密，不便回應」的答覆。

依據《藥事法》75條規定，藥物標籤、仿單或包裝，應刊載主要成分含量、主治效能，衛福部依法必須要求業者完整揭露，否則就涉嫌違法。

更進一步來說，高端效能若真禁得起檢驗，以陳時中好大喜功的政治性格，難道不會拿起麥克風要「全世界看好了」嗎？又怎會每次遇到質疑就左閃右躲，甚至搬出風馬牛不相干的「營業祕密」拒絕說明。

陳時中必須理解，多數台灣人都期待國產疫苗誕生，但前提是必須清楚了解疫苗效能。無論高或低，都該先擁有知的權利；至於打或不打，就交由個人選擇，而不是像現在這樣，在渾沌不明狀況下就捲起衣袖，這跟賭博有何不同？而且是拿命來搏。

近日陳時中又回頭辯稱「3+11」事件不是破口，這種行徑，其實與他不說明高端保護力都有著異曲同工之妙，都是企圖以自欺欺人的方式拒諫飾非，灌輸民眾要相信政府、相信黨。這種傲慢心態若再不被約束，或撤換其人，賠上的將是整個政府的公信力。