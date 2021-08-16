阿富汗政府無力招架塔利班攻勢，已經遭到瓦解，戰爭進展之快，恐怕連美國都吃驚。其實，美國戰略學界早已警告，一但美軍開始撤離，塔利班民兵將在九月份獲得阿富汗的控制權，只是美國執政者並未接受警示。

阿富汗淪陷，也引起台灣部分學者憂慮，期望執政者能以阿富汗為戒，以台灣為主體，重新定位台灣的戰略，但這樣的期待，恐怕很難實現，原因有三：

一是，美國戰略目標的確立，會牽動著戰略部署的變化。尼克森聯中制蘇戰略，因而棄台而去；蘇聯入侵阿富汗，卻培養出賓拉登的對抗力量；兩伊戰爭時，美國對海珊的支持，也為美國製造出新的敵人，這些都可以見到美國戰略目標調整，影響了敵我關係的轉變。其中的尼克森戰略調整，對台灣戰略地位視而不見，有如今日阿富汗一般，戰略思考極其相近。

其次，美國在西太平洋的戰略塑造，從歐巴馬執政時期就已經啟動，2017年川普政府做了美中「大國競爭」的戰略調整，美國國防財年報告中，增列「台灣附件」，開啟了「一中政策台灣牌」的運作。以致於從解禁美台高層互訪，到軍民通用飛機三度降落台灣，甚至在台灣東部外海進行海岸巡航演練。美國操作台灣牌，是改採抗中戰略的手段，對台灣是否有利，還很難說。

第三， 2016年民進黨政府上台以後，採取「親美、友日、拒中」的戰略設計，早已經融入美國戰略。台灣目前的「依附戰略」，明知是美國的台灣牌，也是壓在「主權」紅線上的公共外交，在「作戰與軍購」模糊戰略的邊際線上遊走，但台灣也只能期望隨著環境發展而有所轉變，至於兩岸「維持現狀」主張，以及對台灣高科技產業的保障，現在似乎都已經不是台灣自己說了算的。

法國戰略學者阿洪曾經表示，戰略思潮是隨著時代背景的不同，而有不同的呈現。台灣戰略設計時移勢轉，在依美政權接連出現「西貢時刻」、阿富汗淪陷之後，是否變成下一個美國「棄子」，執政者可要三思。

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