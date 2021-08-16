｢計畫趕不上變化，變化趕不上一通電話｣，美國總統拜登在辦公室接到CIA電話，告訴他阿富汗首都喀布爾失守，塔利班武裝部隊已進城，氣得破口大罵，CIA情報是怎麼了？

二天前才說喀布爾至少可守30天，話還是熱的，塔利班部隊已經兵臨城下，所不同的，這次沒有坦克前導，也沒有大軍壓境，卻也逼得美國駐阿富汗大使館屋頂直升機起降頻頻、周邊道路擠爆，一股風雨欲來風滿樓的態勢。

沒有，塔利班並沒展開殺戮，反而讓出一條道路，外國人要走趕快走，阿富汗人願意留下的留下、不願留下的也放你一條生路，1975年越共殺進西貢的鏡頭沒有重演，這是塔利班給拜登天大的面子；不過也等於直接回嗆拜登，你說911撤軍，我8月半就要你滾蛋！阿富汗不是你美國說的算。

塔利班一個月內摧枯拉朽佔領全國土地，以7萬之眾擊垮30萬美國扶植的政府軍，說明了什麼？｢美式民主｣並沒贏得他所｢幫助過｣的國家民心，美國正義、美國價值，在這些地區毫無作用，越南如此、敘利亞如此、庫德族如此、加上阿富汗，個個給了答案，美國人該檢討了、世人也該看清楚了，與美國敵對者是否如宣傳機器所言是侵略者、是恐怖組織？或僅僅是與美國利益相衝突者？世人也該看清楚一點，美國已是強弩之末，靠山山倒、靠人人跑，靠美國死得早！

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