民進黨立委劉建國在民眾黨和時代力量委員陪同下召開記者會，要求修法強制減碳、讓企業負起社會責任。這是民進黨立委第二次聯合在野黨委員，要求民進黨政府制定「氣候變遷行動法」，明定2050年淨零碳排目標，民進黨立委兩度甘冒黨紀大不韙主張排碳，蔡政府應該虛心接受民意，切莫言行不一遭人民唾棄。

跨黨派立委追時間表

這場跨黨派記者會之所以值得重視，是因在全球暖化、極端氣候肆虐、各國災害不斷增加之下，全球減碳行動早已如火如荼展開，企盼於2050年前達到「淨零碳排」的減碳目標，以追求《巴黎協定》要求各國控制地表溫度，不可逾越工業革命前水準的2.0攝氏度增量、努力達到1.5攝氏度增量之內。歐盟為實現2050目標，將於2026年實施嚴厲的「碳關稅」，對缺乏有效減碳行動國家的企業課徵進口碳關稅。

面對嚴峻的國際減碳壓力，蔡總統在4月22日世界地球日發表一段模稜兩可的宣示，稱「政府已經開始評估及規畫台灣在2050年達到淨零目標的可能路徑」，只承諾「開始評估及規畫」，沒有時間表，也沒有方向，引發部分立委不滿，立法院副院長蔡其昌等12位執政黨委員結合在野黨委員，要求行政院提出明確入法的行動方案。

我國在2015年制定《溫室氣體減量及管理法》（溫管法）來應對氣候變遷，但民進黨政府為實現「非核家園」目標，必須增加火力發電機組，並未認真執行溫管法，現狀下可以預言， 2050年達成「淨零碳排」目標可能性為零。部分立委去年提出「氣候變遷行動法」，除了將2050「淨零碳排」入法之外，並明訂在行政院設立「氣候會報」，以利總體氣候政策的調度指揮，並訂定「調適專章」加速減碳的具體計畫。環保署終於在8月初宣示修改《溫管法》，稱正在和各部會討論2050淨零碳排的路徑，包括產業能源效率提升、綠色運輸和電氣化、碳費徵收等，預期在下個立法院會期送進行政院。

有趣的是，這個「即將」提到行政院的修法草案，除了提出一些減碳的可行路徑之外，並沒有明確規範2050年之前要「達成」淨零碳排的目標。我們沒有任何研究機構或學術單位，提出台灣為達成2050淨零碳排的理想路徑圖，以及何時該達到何種減碳水準，該有哪些具體的作為或不作為。

蔡政府言行不一忽悠國人

既無規範，就提供台電肆無忌憚增加碳排的空間，才會在7月分提出核三廠除役計畫，並規畫在6年內增加4個機組、1226萬瓩發電容量、相當2座台中火力發電廠滿載發電量，金額高達4670億元新台幣的燃氣火力發電計畫，來彌補減少核電、達成2025「非核家園」目標所產生的供電缺口，卻無視於這規畫和蔡英文總統要求2050淨零碳排的「評估及規畫」完全背道而馳的矛盾和荒謬。

習近平去年9月宣示在2060年達成淨零碳排之後，北京清華大學立刻在10月公布了可行路徑圖，清楚設定若目標是追求地球升溫1.5度C，就必須在20202050期間，在能源部門投資140兆人民幣、關閉3000座燃煤發電裝置和5000座礦場、在鋼鐵、水泥、化工等部門發展「碳捕捉」技術、2030年達到排碳峰值、非化石能源比例在2030年提高到25%。其他相關討論陸續出現，包括中國科學院在5月也提出了架構路線圖，聯合國環境署也對中國提出了路徑建議，聯合國全球企業組織針對中國企業提出了「企業碳中和路徑圖」建議。

中國氣候變化事務特使解振華7月24日透露，大陸正在制定碳達峰、碳中和的時間表、路線圖，相關的頂層設計政策將陸續發布。工業主管部門劍及履及關閉了空汙效能不佳的鋼廠，7月開始也讓全國「碳排放權」上線交易買賣，領先了許多先進國家。依照現況發展，在對岸減碳目標可能卓有成效的2030年，台灣卻有可能在歐盟的碳關稅懲罰下，才被逼迫要開始認真減碳。

在這種背景下，一向全力配合黨意的執政黨立委，看不下去蔡政府的言行不一，再次呼籲修法、明定減碳行動來落實2050淨零碳排目標。蔡政府若還是以「說一套，做一套」來忽悠國人，恐怕在不久的未來，就會因國際制裁而遭到民意反噬。