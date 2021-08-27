台劇《良辰吉時》是國際名導侯孝賢繼偶像劇《流星花園2》總監，睽違近20年，擔任劇集總監製的作品，該劇找來《強尼凱克》金馬獎提名導演黃熙執導、金馬獎最佳美術設計黃文英擔任藝術總監，以及睽違30年未接演台劇的金馬獎影帝李康生擔任男主角，超前導海報於27日公布，不只風格詭異更感創新，1隻由片名良辰吉時透過絲線操控的魁儡猴，不只表情令人發寒，動作更是詭譎，究竟背後代表甚麼涵義。

《良辰吉時》故事類型為台灣劇集中鮮少觸碰的黑色懸疑喜劇，導演黃熙表示：「每個人不論做任何事，都希望當下是個『良辰吉時』，但究竟這個良辰吉時是誰在操控？還是這個操控的人隨時都以不同的樣貌穿梭在我們的生活中，扮演著彼此生命中的過客，希望觀眾能透過黑色詭異的幽默，對體驗人生有不同的感受。」男主角李康生也說：「超過30年沒接演台劇，但《良辰吉時》的劇本實在相當幽默創新，我的角色設定更是以前從來沒有接觸過，太有趣了。」

該劇由CATCHPLAY集團旗下的影響原創、台灣百聿數碼與新加坡新傳媒Mediacorp共同出資製作，將在2022年春天於CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道及HBO GO平台播出，新加坡Mediacorp meWATCH則稍後播出。