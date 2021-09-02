韓劇《人間失格》2日舉辦記者會，青龍獎名導許真浩、影后全道嬿、柳俊烈出席。柳俊烈回憶起5年前參加頒獎典禮時，在電梯裡偶遇全道嬿的首次邂逅，「還記得前輩說《傲骨賢妻》快要播出了，覺得很緊張，她臉上興奮的表情讓我至今都還記憶深刻。」主持人直呼聽了起雞皮疙瘩，兩人合作根本是命運的安排，柳俊烈也搞笑附和，「真的冒雞皮疙瘩，這裡冷氣是不是（太冷）。」

《人間失格》是《外出》、《危險關係》電影名導許真浩首次戲劇處女作，他笑稱沒想過自己會拍電視劇，看完《希望：為愛重生（又譯素媛）》編劇金智慧前4集劇本決定接拍，心中浮現的男女主角第一人選就是全道嬿與柳俊烈，好在他們都答應演出。全道嬿笑說，「我以為柳俊烈不會接，男演員不是都喜歡那種規模大又華麗的作品嗎？而且看過他演的《錢力遊戲》，一想到片中他的形象，答應接演讓我意外。」

柳俊烈笑說，光是確定全道嬿會演就知道這劇會是一部大作，甚至劇本都沒讀過，就心想「拜託一定要讓我演」，更直呼：「還需要理由嗎？全道嬿都演了，那我就一定要演！」問他與影后合作感想，「看到她演出心痛的樣子，讓我好幾次重新檢視自己、覺得應該要更努力雕琢演技。」

全道嬿在劇中飾演想成為作家的代筆人「李富情」，是一個雖然竭盡全力，但在人生的下坡路上面對失敗的自己，逐漸失去生活理由的人。她透露：「我在看劇本的時候哭了很多次，那種什麼都做不了的情感，深深進到了我的內心。」她也坦言，不少人都質疑她「全道嬿怎麼可能會理解什麼都做不成的情感呢？」因此收到了很多類似的矛盾問題，對於演出該角，她說：「我很緊張也感到很有壓力，但我經常看看身邊周遭、關心每一個人。」

《人間失格》講述一群竭盡全力奔向光芒的非常平凡的人，當他們站在人生的某個下坡路上時，才猛然發現自己一無所成，站在各種大大小小的黑暗面前。劇情圍繞在什麼都做不了並且還迷失了自我方向的女子，與一位害怕自己一事無成虛度了青春的男子，在現實的黑暗中，兩人冰冷的傷口將如何相互治癒呢？《人間失格》將於9月4日每週六、日晚間9點30分於愛奇藝國際站播出。