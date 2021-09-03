由李智雅、金素妍、柳真主演的超人氣電視劇《Penthouse上流戰爭3》（又譯：頂樓3）即將播出大結局，劇情高潮迭起，上週全劇大惡人朱丹泰(嚴基俊飾演)頭部中槍從頂樓墜落，跌入噴水池領便當，想不到今(3日)官方又曝光一段最新60秒劇透影片，似在暗示這一切全是沈秀蓮（李智雅飾演）的夢境，果不其然影片在網路上迅速發酵，吸引大批網友吐槽「我追了三季的劇全都是秀蓮的一場夢嗎？？？？ 」。

《Penthouse上流戰爭3》隨著結局將近，劇情越來越進入高潮，上週播出朱丹泰帶著必死決心，帶著威力足以炸毀整棟頂樓的炸藥想與前妻沈秀蓮同歸於盡，卻被沈秀蓮一槍擊中頭部，跌落水池「領便當」，但同時他也按下了炸彈引爆裝置。

正當觀眾們瘋猜秀蓮是否能成功逃生時，想不到SBS官方今(3日)就在社群網站曝光了一支60秒影片，影片中在頂樓被整棟炸毀後，下一幕就是秀蓮從睡夢中驚醒，朱丹泰則是拿著酒杯站在一旁冷冷地注視著她。

SBS發布的這支官方影片果不其然引發了大批網友熱議，不少人崩潰直呼「看樣子是做噩夢了」、「笑死了，我記得金順玉（編劇）說第三季的主題是毀滅」、「要這三季都是一場夢，那就是我本年度最大反轉，然後我房子塌了」，但也有專業網友看穿官方的惡搞玩笑，表示後面秀蓮驚醒的鏡頭是第一季的畫面，劇情到底會如何發展仍有待今晚播出才能知曉。