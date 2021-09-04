金素妍發狠與李智雅對峙。（愛奇藝國際站提供）

狗血韓劇《Penthouse上流戰爭3》本週劇情大壞蛋朱丹泰墜樓身亡前引爆炸彈，炸毀「赫拉皇宮」，雖然創下高收視，來到17.9％，但劇中出現的新聞片段，劇組竟直接使用今年6月初光州大樓倒塌事件當時的畫面，引起大批觀眾不滿，灌爆電視台留言板，對此，SBS電視台已緊急發表道歉聲明。

第13集中，朱丹泰（嚴基俊飾）潛回「赫拉皇宮」，在多處設置炸彈，怒喊要與沈秀蓮（李智雅飾）同歸於盡，早已有所防備的秀蓮掏槍反擊，最後1槍命中他的額頭穿腦，朱丹泰從100樓墜落前按下爆炸按鈕，象徵上流社會權力及財力的百層高級住宅「赫拉皇宮」隨他灰飛煙滅，在3分鐘內夷為平地，呼應編劇金順玉所說的第3季主題「毀滅」。最大反派朱丹泰下場淒慘，讓觀眾大呼痛快，不過卻被眼尖的網友發現，劇中新聞畫面竟然不是另外製作，而是3個月前造成9死8傷的光州工安事件真實畫面。

另外，「赫拉皇宮」倒塌後，住戶們避難的畫面，也直接使用了浦項大地震居民避難的場景，遭狠批「傷口上灑鹽」，SBS電視台也立即出面道歉，表示會徹底調查內部使用該畫面的緣由，也承諾之後絕對不會再犯，並稱「在重播及VOD上會將有爭議的畫面刪除」。《Penthouse上流戰爭》第三季每週六10點在愛奇藝國際版APP及iQ.com上線。