夏語心飾演霸氣傲嬌姊姊劉欣欣。（TVBS提供）

張瀚元個性溫文儒雅。（TVBS提供）

TVBS《女力報到-男人止步2》近期再添新角色夏語心，她自《大學生了沒》節目出道，近年活躍於各大綜藝、戲劇節目，此回加入《女力報到》飾演張瀚元霸氣傲嬌姊姊劉欣欣，一出場即闊氣包下夢17咖啡廳，就為了找許久未見的弟弟張瀚元，問他是否願意回老家。夏語心透露劇組很融洽，因此進組壓力比較不大，不過與她對戲的張瀚元則透露：「語心眼睛大大的看起來很無害，但一對戲霸氣十足，完全把我壓著打，讓我很好入戲。」

夏語心也為此角下功夫，戲裡飾演服裝設計師，拍攝了幾集之後，就和髮型師討論是否可以讓頭髮變得輕鬆又有點造型，而不是一開始的直髮，就為了讓角色更立體。暖男張瀚元在劇中總是溫文儒雅，個性客氣溫和，多年未見的姊姊則傲嬌又霸道，張瀚元坦言，與夏語心角色個性馬上產生對比，演的過程激發內心深處許多掙扎，倒帶回看時，發現很多過去不曾看過的自己。夏語心飾演此角曝自己私下其實沒有這麼霸氣：「欣欣(角色名)個性比較自我，不笑時會有距離感，這點和我比較像，常常有新朋友剛認識我時都會覺得我很冰山不好接近，所以第一場戴墨鏡去咖啡廳找弟弟的戲，很輕鬆就很跩。」

戲中夏語心為了和張瀚元爭寵，害得張瀚元被媽媽趕出家門，戲外夏語心表示：「有一個哥哥和一個姐姐，自己是老么，因此家人從小對我就很好，有什麼事情去找爸爸撒嬌就萬事ok，而且哥哥姐姐都大我蠻多歲，所以也沒什麼爭寵的事情，因為他們根本懶得理我。」

戲裡張瀚元國中時期就被媽媽趕出門，在外獨自生活打拼，現實生活中張瀚元也曝光自己在追求演員夢的過程中，曾到麥當勞、陶板屋等餐廳打工，回家還會做家庭代工，為了存錢上表演課，最慘是一天吃一餐，去自助餐只夾豆腐青菜和白飯，還會選在7點過後去，因為會多送一碗湯，「這些都成為我的養分，為自己的夢想努力，能開心過生活就很好」。