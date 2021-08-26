陳時中對「復必泰」前後迥然相異的180度大逆轉，引起相當大的批評聲浪，「早知如此，何必當初」的疑惑，喧騰人口，但多數人都搞不清楚此一「髮夾彎」到底是因何而形成的，有謂蔡政府是為了挽救雪崩式的民調，有謂情勢急迫，不敢再違逆多數民意，紛紜眾說，其實讓民進黨看在眼裡，正在私心竊笑，大唱「其實你不懂我的心」。

從表面上看，蔡政府的疫苗政策，是從「反中」出發，在意識形態的堅持下，以各種荒誕的理由，阻絕、推遲民間捐構國外疫苗的行動，上從指揮中心，下到名嘴、網軍，不是虛構假消息，說BNT也未曾作三期實驗、BNT是上海分裝、BNT已經過期，就是強調只有公部門出面，才能購買，然後又是抓字眼的矛盾，說有「復必泰」字樣會降低國格云云，這些「認知作戰」，乃至挑字眼的枝微末節，其實他們早已胸有成算，西洋鏡是一定會被拆穿的。重要的是，這些都是「緩兵之計」下的障眼法，唯一的目的，就是延宕國外疫苗進入台灣的時程，好讓國產的高端疫苗能夠順利量產上市。

因此，蔡政府除了以各種繁瑣的程序、混淆視聽的假消息，極力推宕之外，更加緊其內宣作業，上自總統、前副總統、駐外使節，下到御用醫師、網紅、名嘴、網軍，無不聲嘶力竭地掛保證、作宣傳，甚至祭出「愛台灣」的大帽子，最後還以全世界最迅速、最寬鬆、最不可思議的方式，讓高端疫苗取得了「僅限於台灣使用」的EUA，分兵以進，雙管齊下，無非就是為了保障高端疫苗。

在整個過程中，民進黨完全不理會外界各種反對、質疑的聲浪，甚至將各形各式的帽子硬扣在異議者的頭上，仰仗著絕對的行政權力，一意為高端護航。其實這些波折，民進黨都已盤算在內，因為他們心知肚明，這只是過渡的階段，如果說他們的「初衷」為何，不必懷疑，一切就是為了高端。

如今高端已開始施打，不但接種的人數，超乎其意料之外的多，而且還有可以倚仗的種種行政優勢，將軍公教、國營事業人員納入備胎，最不濟，還可以開放高端於第2劑，乃至第3劑的「混打」，高端至此，已扶搖而上於雲端，態勢走穩，目的已經達成，既得魚矣，筌又有何用？當然前此的障眼法，都可以棄之而不用了。

這不是「髮夾彎」，更沒有「自打嘴巴」，因此自然沒有所謂「悔不當初」的問題；護航高端，就是他們的「當初」。嚴格說來，這是一場類似金光黨的「騙局」，利用一些讓人頭暈腦脹的爭議，偷渡了其最重要的目的。可惜的是，世人多數「不懂民進黨的心」，更可惜的是，無辜死傷的八百餘人，以及終日惶恐懼怕的民眾，就在這騙局中成了高端的獻祭。（作者為退休大學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※