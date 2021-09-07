到底是「有政府會做事」？還是「有政府會出事」！面對群聚感染持續延燒，又添幼兒園等15例幼兒染疫。疫情破口再現，「微解封」恐生變數，每個人都想問為何防疫大門永遠守不緊？邊境管理根本形同門戶大開。

去年蘇內閣發出「有政府會做事」的豪語，現在出了事怎不見究責檢討聲浪？總是防疫有功高調吹噓，有過錯就噤聲不語、甩鍋卸責。若只許民眾激情高喊團結防疫政治口語，不去認真看待真正防疫問題，又算哪門子「有政府會做事」？

這麼「會做事」的政府，全民都在看到底做了什麼事？這群聚感染並非偶發事件，已反映出防疫決策層傲慢、鬆散，暴露只以政治力干涉防疫專業。難怪出現「有政府會出事」的聲音。

既然中央只搞政治，讓疫情在地方蔓延，那麼，地方就靠自己做好防疫。中央守不好邊界，又不敢封城，還不肯普篩，把責任全丟給地方。看看大陸，一有病例立即封城、普篩，幾個城市先後出現確診病例，在果斷作為下，很快都恢復清零。

地方政府硬起來吧！必要時該封就封、應篩就篩，中央不管你死活，你又何必甩中央，老百姓的命最重要！

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