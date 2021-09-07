新世代中，政治，已不再傳統。

如今網路世代再升級，資訊的傳播無遠弗屆。政治，隨著時代的變遷亦有所改變。羅馬非一日造成，民進黨自2014年已不斷將政治結合網路，以網路作為傳播資訊與政治攻防的一種管道，因此政治攻防變得更多元。以「太陽花學運」來看，太陽花學運得以擴大，網路影響甚深，因而被稱之為「網路時代的革命」。

不難觀察，國民黨在此落後好幾年，導致國民黨政治攻防在網路戰場上往往打得吃力。先前趙少康先生提出「戰鬥藍」的概念，認為藍營應該要有戰鬥力對抗民進黨。筆者的理解，所謂「戰鬥藍」，便是提升國民黨政治攻防的戰鬥力，讓國民黨在監督民進黨更有力。戰鬥藍，不會局限戰場，網路上、街頭上都是戰鬥藍的戰場。

黨內許多前輩已是戰鬥力十足的戰鬥藍，值得我們國民黨青年學習，街頭上、立院裡、網路上，都可見到諸前輩戰鬥身影。現階段我們青年戰鬥藍的主要戰場在街頭上與網路上，而我們如何在這些戰場成為強而有力的戰鬥藍？筆者提出幾個面向、步驟與方式。

戰鬥藍，需要對社會各種議題高度關注，不能只是政治口水，例如，近期疫苗問題，我們不能只說民進黨政府爛，而是要論述為何民進黨爛？也就是說，我們要掌握議題，說之以理，更要動之以情，如此才能成為可說服人且強而有力的戰鬥藍。

如同上述我們國民黨青年主戰場在街頭上、網路上。街頭上目前已有街講，街講打的是長期戰、耐力戰，對我們不怕艱苦的青年來說，這長期戰相信不算什麼！又，青年在網路戰場上相信也是一大優勢，網路戰場必須像「閃電戰」般，要打得快又準，更要善用網路來宣傳，如此才能達到效果，也才能發揮戰鬥力。

觀察過去黨內青年，不少傑出且充滿戰鬥力的青年，但是，戰力雖強，但多為孤軍奮戰去面對擁有龐大「軍隊」的民進黨，常遭到「圍攻」。由此可見，民進黨常以「團體戰」來進行政治攻防，且達到不錯的效果，藉此筆者以為我們國民黨應「師『敵』長技以制『敵』」，多人的力量遠大於個人，尤其是我們青年，更應以「團體戰」來攻防。

我們如何打團體戰？方式有很多，例如：粉專經營、團體街講，以及拍攝影音等，本文主要提出概念性之方向，詳細規劃不多贅述。未來，國民黨青年將不會是個人秀，而是聯盟，國民黨青年不只要當有戰力的戰鬥藍，更是要打團體戰，我們將共同作戰，彼此扶持，互相勉勵，打團體戰的我們，更強！

（作者為國立政治大學歷史系碩士生、國民黨青年團總團長擬參選人）

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