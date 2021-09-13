民進黨新竹市長林智堅拋出「新竹縣市合併」成近日政壇話題，國民黨新竹縣長楊文科日前召開會議討論合併升格，但林智堅缺席，楊不滿批評林，並再主張「竹竹苗」一起併。民進黨立院黨團幹事長劉世芳今日於記者會上回應，若因有人提倡就被認為有陰謀，這樣的算計不符合人民利益。

林智堅近日拋出新竹縣市合併構想，引發政壇諸多想像，藍營認為，林智堅是因為兩屆市長任期已滿，因此提出縣市合併，以達在新竹繼續參選的規畫。但民進黨立院黨團總召柯建銘昨日表示，新竹縣市合併後藍綠版圖是6比4，對國民黨有利，對民進黨反而是極大挑戰。

劉世芳表示，新竹縣市合併是否要再加上苗栗縣一起併為「竹竹苗」，近日有許多討論。而合併及升格，除了法制需要作出修正外，最重要的是新竹縣市、苗栗縣民如何看待此事，而非少數的竹竹苗縣市委員會喊一喊而已，這樣的做法也不符合民主程序。

劉世芳指出，目前民進黨收到的相關民意支持度，新竹縣市合併的聲浪很強，因此建議不論是新竹縣市或是苗栗縣，不論是透過民代或是公投的方式，來多和在地民眾溝通，讓未來升格能達到經濟發展、戰略地位、財政劃分等目標，也要能真正合乎民眾所盼。

劉世芳認為，若因為某某人提倡，外界就認為背後有陰謀，這種政黨的算計若不符合新竹縣市或苗栗縣民最大利益，當然就無法人民的支持。