新竹市長林智堅提出縣市合併升格的倡議引發熱議，網路也有正反聲音出現，藍營認為根本是因人設事，他13日上午接受電台專訪被問及若是合併成功要選嗎？林智堅終於鬆口表示，他覺得這件事（合併升格）如果不提，人生會有遺憾，既然提了，就應該要留下來！

林智堅今天上午接受廣播電台寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，再談縣市合併議題，主持人也當場問及，若是合併縣市成功，林智堅到底要不要再選？

對此，林智堅也首度鬆口表示，他覺得如果他是為了個人下一步，他應該不提（合併），他把市長任期做滿，未來會海闊天空，但因為他覺得這件事如果不提，人生會有遺憾，既然提了他就應該要「留下來」。

他說，此倡議提出後，有人說是因人設事，量身訂做，其實，如果修法通過不會只有林智堅可以選，楊文科是第1任，他當然也可以再選，而國民黨內部有很多人想選，他們就是對自己候選人沒有信心。

他說，新竹縣人口有57萬，竹市只有45萬人，新竹縣除了過去林光華、范振宗兩位縣長之外，20年來的縣長都是國民黨，新竹縣本來就是藍大於綠，新竹市過去也是，如果城市合併升格成直轄市，我們不要在乎誰輸誰贏，都是新竹人受惠。

而對於究竟是「竹竹併」，還是「竹竹苗併」？林智堅認為，苗栗要看苗栗鄉親的想法，就現況來說，新竹縣市合併有急迫性，也找到方法，既然大家有共識，應該讓竹竹併先行，而苗栗內部有很多不同意見，反對聲音也有存在，應該由苗栗鄉親有共識再來討論。

主持人並提到，林智堅拋出這個主題引起很大的政治效應，到底是闖禍了嗎？是否總統、總召都不知道？林智堅則指出，合併的事，主席並不知道、總召也不知道，隔天總召知道後，也有些不高興，他完全沒有告訴任何人，但倡議被媒體報導後，隔天見了蔡總統、總召，也聯絡祕書長等見面溝通。

至於，目前地方已很多人想選且在布局中，柯建銘要推行政院顧問鄭宏輝，現在推合併，會不會得罪人？林智堅則表示，這樣更可以說明合併沒有因人設事，大家都可以選，有意願、想選的人都可以來選啊。

另，若合併成功，新竹縣市議員會面臨員額問題，林智堅說，這個倡議本來就不討好，如果第一時間楊文科反對我也沒辦法，他當然希望發展下去，不應該血腥鬥爭，如果以現在看起來他們給楊文科滿大壓力，合併工程一個是要中央發動，一個是地方發動，地方發動就要議會同意才能推動修法。

此外，林智堅也提到1個有趣的家族歷史，他說，想到縣市的合併，市議員劉康彥去幫他調他家的族譜，結果發現，他的阿祖名字是林蕃薯，另個阿祖名叫做芋粿，他們剛好1個蕃薯1個芋粿，剛好是過去人們講的芋仔蕃薯，我想要講的是，合併升格直轄市是市民縣民共同期待。