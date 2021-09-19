國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗臉書發文附圖。（圖／取自楊植斗臉書）

台北地方法院17日開庭審理「關西機場事件」的網軍事件，「卡神」楊蕙如否認犯罪，檢察官則批評她與網軍下線蔡福明，以辱罵的言論攻擊外交部大阪辦事處，涉及侮辱公署罪，網軍貼文踰越合理範圍，且言論自由不是無法無天。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗痛批，楊與旗下網軍囂張跋扈，間接導致大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，想抄網軍老巢唯一辦法只有民進黨下台。

楊植斗17日在臉書發文指出，「要不要當網軍？反正就亂嗆帶風向」、「當網軍真的好爽！」這些都是楊蕙如旗下網軍的對話紀錄。楊植斗坦言，當網軍有多爽他不清楚，但楊蕙如招募網軍並在關西機場事件攻擊大阪處，間接導致蘇啟誠輕生死亡，「這樣子，很好玩嗎？很爽嗎？」

楊植斗質疑，楊蕙如辯稱是「成立義勇軍對抗中國網軍假訊息」，但看不出打了多少中共網軍，反造成自家優秀外交官間接輕生，到底對外還是對內，還是根本只為了在事件中替駐日代表謝長廷護航？

對此，楊植斗表示，在網路上四處霸凌、帶風向，在匿名的社群時代，變成一種扭曲的生態，網軍沒有要跟你講道理，只是想來打擊你、刺傷你，拉著整個社會一起沉淪。民進黨的網軍文化是國家的悲哀，看到楊蕙如避重就輕的答辯、毫不悔改的嘴硬，顯見只要民進黨一下台，就等於把網軍老巢給抄了，讓他們無法繼續禍害人民。

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