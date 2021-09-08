保外就醫中的前總統陳水扁，常以廣播節目主持人身分而引起話題，最近更多議論的是關於他特赦的問題。

總統府8月一份限制性招標的決標公告，名稱為「總統府『德、日、美三國赦免法制與實務』委託研究案」，由國立台北大學得標。這個委外研究案預估將於今年底結案，各界關心，標案結案之後，會不會促成特赦法制的修改，標案與修法是否為阿扁量身訂做，最終是否為他的特赦鋪路？

司法程序應恢復審理

特赦是《憲法》賦予總統的權力，是否特赦基本上是政治考量，不必然需要修法；不過，如果有法律上的依據或是法理上的支撐，有助於特赦更具適法性，可以獲得更多國人支持。先前民進黨團要推《會計法》修法，就因為涉及國務機要費「除罪化」，被認為是要為陳水扁解套，因此卡在立法院。目前陳水扁還有案子尚未審理完結，修法固然可以改變法官的用法依據，但更重要的司法程序問題應是恢復審理，否則未走完司法程序逕予特赦，所將引發的爭議可能更大。

蔡英文總統對於是否特赦阿扁，一直沒有明確表態，只有在2017年出訪南太平洋友邦的一次媒體茶敘上，面對記者詢問時表示，如果社會有一定共識，時間也適合的話，就來考慮。說這話已經4年，至今未有進一步行動，顯示社會尚無共識，還未到適合時間。何時才「適合」？前總統馬英九的看法有參考價值，他認為嫌疑犯走完法律程序才能特赦，還沒有定讞不能談到這個問題。這個說法具有法理依據。

我國是法治國家，對於阿扁貪瀆案的偵辦與審判，一直保持在超然於政治的司法領域中，與政黨因素毫無關涉。倒是從保外就醫到保外後的管理，從馬政府到蔡政府，總是盡量寬鬆對待，民間社會更是溫情流露。2015年《中國時報》就基於人道理由，率先建議應准予保外就醫。

馬政府准予保外就醫時，台中監獄曾做出「四不原則」加以約束，包括「不上台、不演講、不講政治、不接受媒體採訪」。6年來阿扁「大過不犯」，卻也「小過不斷」，曾多次接受媒體專訪、參與凱達格蘭學校募款餐會，甚至計畫參選立委，曾由「一邊一國行動黨」列為不分區立委第6順位，但台中監獄始終沒有撤銷保外就醫的處分。由此可見，前後任政府與國人基於他先前的總統尊榮，願意給予溫情及厚待。

清廉原則不可讓渡

事實上，扁家涉及多項弊案，龍潭購地案及台北101前董事長陳敏薰給款部分已三審定讞，陳水扁被判決合併執行20年徒刑，併科罰金2億5千萬元，另有5案則因他託病而裁定停審。從阿扁近期的活躍表現來看，他身體健朗，出庭應訊應該不是難事，法院實應恢復審理，阿扁也應出庭自辯，爭取自己的清白。一旦所涉案件定讞，總統再以可讓國人信服的理由予以特赦，在法理上比較周延。

貪腐為國人所深惡痛絕，民進黨長期以來也標榜「清廉執政」，特赦陳水扁除了司法程序完結之外，還必須作政治上的宣示，特別是阿扁必須對於法院所做的有罪判決認罪，而且真誠道歉，同時予他特赦的總統必須言明，清廉是不可讓渡的原則，阿扁經法院判決認定的貪瀆行為不可寬貸，只是基於維護身心健康或是促進團結等其他因素的考量，而予以特殊處置。如此一來，或可守住基本價值的底線，雖然無法達成蔡總統所期望的社會共識，但所造成的傷害可以減少。

特赦是總統的特權，各國元首不乏運用這項特權者，但必須用之有道，南韓總統文在寅最近特赦三星集團少主李在鎔，理由是為了國家利益，利於挽救目前三星在半導體的劣勢，並確保疫苗供應的穩定，理由雖嫌牽強，但至少不傷倫理道德原則。

阿扁的特赦問題也必須有所堅持，清廉原則不可讓渡之外，更不可為他打造特殊性法律條文，讓他的違法事實除罪化，或把總統特別權力的使用常態化，更不可一筆勾消他違法貪瀆的可責難性。