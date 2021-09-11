中央流行疫情指揮中心公布｢埃及爸｣的妻小感染Delta變異株，與幼兒園群聚是同感染源，且與他同日入境的哥哥與表哥也在9日確診，解隔後足跡遍布半個台灣，一時之間｢埃及爸｣一家成為眾矢之的。

然而整起案件的感染源不明，一般人僅用推測Ct值高的埃及爸爸是感染源似嫌不公，埃及爸持有搭機前3日檢驗陰性證明，入境機場採檢結果為陰性，檢疫期滿還是陰性，但9月6日因孩子確診而被匡列為接觸者。

但會不會在搭機過程或防疫旅館中被感染？會不會是防疫期滿在台灣被感染？或是孩子在幼兒園被傳染？與埃及爸同機的機組員及旅客有沒有被篩檢？證據沒十足前就斷定埃及爸是境外感染，然後輿論就撲天蓋地找上埃及爸。

如果｢禍首｣真的是埃及爸，那也不是人家願意，誰會故意帶病毒進入另一個國家？埃及爸隨眷屬回台灣，原也是懷抱對台灣的一分熱愛，沒想卻遭如此對待，真是情何以堪！

這讓人想到6月中的祕魯祖孫返台也是同樣的情形，台灣人何時變得如此沒有人情味？不是說最美的風景是人嗎？

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