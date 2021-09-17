國民黨主席選戰能從初始的乏人問津，到現在竟是戰況難分難捨，一時難以分辨勝敗，關鍵轉折點當推黨主席辯論會一役。彼時張亞中原本被當成是「空氣」，根本無礙於朱、江對決大局，卻因一時慷慨激昂的諍言，獲得黨內滿堂彩，最新民調甚至逆超為第一，如此神奇大逆轉的「張亞中現象」，恐怕也只有2018的「韓國瑜現象」可相比擬。

張亞中從「空氣」般的存在，如今讓朱、江兩人選到「缺氧」，關鍵在於張展現了國民黨人渴望許久的「硬態度」與純正的政治精神信仰。直白來說，張亞中在辯論會上並沒有施展什麼神奇的魔法，他不過就是將國民黨內長期被隱而不宣、選擇性忽略的問題攤開來講。掃除前總統李登輝的政治餘毒也好，提出兩岸問題之於國民黨存續的救命方案也罷，不正是國民黨內存在許久的矛盾點?只是如今面對民進黨可能長期壟斷台灣政治資源的局面下，國民黨員們都意識到跟這些問題來一個徹底的了斷的時間到了。

國民黨最大的問題是無法讓人民感受到全黨有共同的中心思想，尤其是經歷這幾年越選越慘的慘痛經驗後，許多從政黨員選到「懷疑人生」，反過頭來檢討黨的路線是否出了問題，卻從不反省自己在公職位置上，究竟為了貫徹黨的路線做過多少努力，這才是國民黨衰弱的根本原因。

這次有了張亞中的「硬」，讓軟弱許久的國民黨有了重振雄風的生機。姑且不論黨主席結果為何，光是目前民調反映的意義，下一任黨主席都不應該視而不見，讓張亞中思想當一回國民黨重返執政的引路人又何妨？

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