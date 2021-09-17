文化部預告推出公共電視法修正草案，除大幅降低董事席次、審查門檻，更明訂行政院長可指定公廣集團董事長，一改過去由公視董事推舉的作法。公共電視怎麼啦？董事長由政府閣揆認命，這是哪門子的｢公共電視｣？跟NCC一樣，不！跟所有國家級的媒體如中央社、中央電台等通通弄成黨營事業算了，誰當家聽誰的，不是嗎？

彷彿又回到｢黨政軍退出媒體｣時代，羅文嘉率領｢小蜜蜂｣包圍三台，好不威風、好不神氣！如今三台早已打趴、民間媒體大多奄奄一息、聲音不同調的｢中天新聞｣甚且在有線頻道消失，整個媒體界幾乎成了一言堂，執政黨仍不滿意，號稱｢公共財｣的公廣集團也徹頭徹底變了樣，試問民間還能聽到政府以外的任何聲音嗎？

對岸60年前「百鳥爭鳴、百花齊放｣，結果敢放言高論的全遭政治迫害；台灣現在的情形不是一樣嗎？誰還敢｢大鳴大放｣？黃國昌要趙少康辭去媒體職位，他怎不敢對三立老闆吭半句聲啊？羅文嘉，看到了沒有？這就是你當初想要的樣子？你大可以滄海一聲仰天大笑了！

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