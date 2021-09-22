民進黨去年否決東洋代理3000萬劑BNT疫苗，導致今年疫情爆發；今天陳時中辯駁：「去年9月BNT還未過三期，一次要買3000萬劑，誰敢說敢買？」以色列就敢。

首先陳時中說錯了數字，去年東洋是提議買「1000萬劑」，但最高可以買到3000萬劑，而陳時中只願買200萬劑，因此東洋在11月宣布破局。而同樣的時間點，人口900萬的以色列，卻預購了1000萬劑BNT疫苗，才有今天雖然Delta確診率高，但因為疫苗有效的防護重症，以色列不需要封城，不需要三級警戒。

另一個明顯的謊言是，現在的高端疫苗也沒有三期試驗，怎麼陳時中就敢買了呢？

去年國會給了政府4200億的防疫預算，陳時中卻只編了可悲的115億元疫苗採購預算，才有這種把疫苗推出去的荒謬情事。而國外的疫苗之所以不能買太多，就是要「保證」疫苗缺口，才能讓台灣人民不得不打高端疫苗。

高端的財報，流著台灣人民的鮮血，陳時中你好歹也是位醫師，決策錯就錯了，到現在還硬拗，對得起800多位死亡的確診者嗎？

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