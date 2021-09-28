立法委員陳柏惟在立院質詢中使用台語質詢國防部長邱國正，遭到邱國正的修理。陳柏惟隸屬台灣基進，利用機會凸顯議題是小黨的生存之道，但陳柏惟這次的質詢與其是向邱國正質詢，不如說是在質詢民進黨執政的母語政策。

許多國家的議會都配有官方語言的同步口譯，方便議員暢所欲言，也不造成議事討論上的理解困難，而且可以創造母語專業人才的工作機會。香港立法會與澳門立法會雖然都被批評非民主，但起碼人家有即時口譯人員協助粵語、普通話及英語或葡語的口譯。

但在台灣號稱本土的民進黨已經執政兩次，目前立法院長也是民進黨籍，結果連一個本土語言的即時口譯人員都沒有，如果今天議事處有同步口譯人員，陳柏惟的秀根本做不起來。

民進黨輕忽母語政策，可以預見目前推動的英語政策與雙語國家目標，會更傷害母語教育，義務教育階段的母語教學時數只會更少，母語教育的成果也只會更差。當初民進黨嘲笑韓國瑜的「母語回家學」主張，結果民進黨推動雙語國家的實際作為，就是削減校內母語教學時數、逼學生回家學母語。

陳柏惟如果真心在意講母語這件事，與其問邱國正，不如問民進黨。反正陳柏惟在立院的日子看來所剩無多，不妨捨棄作秀心態，認真去質詢民進黨的母語政策。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※