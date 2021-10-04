立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行投票。圖為罷免團體掃街宣傳，「刪Q總部」近百位志工徒步6大市場舉牌懇託。（資料照／民眾提供）

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮表示，當初民進黨會力挺高雄市議員黃捷，是因為鳳山偏綠，動員起來就能贏，但民進黨在台中該地區和顏家對決20年卻從來沒贏過，他更指出有看到一份民調顯示，投票日當天會有9萬人出來投票，而最後的結果則要看雙方動員力度。

對於民進黨如何看待陳柏惟罷免案，郭正亮今(4日)在政論節目《鄉民來衝康》中坦言，確實有兩難存在，比如黃捷那區偏綠，所以就真的全黨動員，高雄市長陳其邁也去掃街，因為那區動員的結果是會贏，結果就是不同意罷免超過同意罷免，但民進黨在台中第二選取和顏家對決20年沒贏過，陳柏惟能當選是因為情況特殊。

郭正亮透露，自己有看到一份民調顯示，有接近9萬人願意投票，可是這個當然就牽涉到動員力度的問題，有些人怕動員力度不夠，因為很多人對陳柏惟不熟，去講他個人不好，很多人可能沒感覺，所以最近就開始訴諸議題，比如萊豬、疫苗、大麻，有人開始用議題動員，距離投票還有10幾天，會越來越熱，最後就看動員力度。

同台的中廣董事長趙少康則說，民進黨應該也在看民調，民進黨內部也有做，據說民進黨的民調是還差6個百分點就能罷免陳柏惟，另外一個民調則是在邊緣，最後到底是私下動一動，還是真的傾全力，這周應該會有結果。