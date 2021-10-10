台灣基進立委陳柏惟罷免案，將在10月23日投票，隨著時間拉近，民調也陸續出爐，對於罷免案是否有可能通過，媒體人韋安認為，罷免案通過與否，最關鍵的指標是民進黨黨主席蔡英文，因為下周三民進黨中常會，將決定小英是否表態力挺陳柏惟。如果表態相挺，就很可能不過，反之，若沒有要挺，罷免案就會成功。
針對陳柏惟罷免案，《美麗島電子報》對台中市立委第二選區的民眾進行民意調查，民調結果8日在政論節目《關鍵時刻》中被搶先披露，有37.2%民眾表態支持罷免，反對罷免的則有25.7%，表示不投票或投廢票的民眾有20.9%，另外有16.2%民眾沒有明確表態。同時，有57.1%的民眾表示會去投票，不會去投票的則有31.5%。
對於陳柏惟近期遭爆曾肇事逃逸、涉及賭博電玩等爭議頻傳，民進黨台北市議員王世堅則認為，肇事本來就是錯的，逃逸更是不可原諒，應該讓陳柏惟直接面對選民的審判，同時他也指出，民進黨並沒有介入罷免案，並指國民黨對罷免案動作頻頻非常不好。
媒體人韋安9日在臉書分析直言，罷免案通過與否，最關鍵的指標是民進黨黨主席蔡英文，因為下周三民進黨中常會，將決定小英是否表態力挺陳柏惟。如果表態相挺，就很可能不過，反之，若沒有要挺，罷免案就會成功。
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