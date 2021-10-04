高鐵延伸到宜蘭的設站爭議，出身宜蘭的立法院長游錫不滿地質疑交通部「專業在哪裡」，猶如號令正國會派系成員向行政院長蘇貞昌發起了進擊。過去高鐵設站的經驗，往往最難考量和估算的成本就是擺平民意代表和地方勢力交織糾結的利益。而現在首先看到的則是民進黨內派系利益爭鬥的白熱化，以及一場可能鬆動閣揆蘇貞昌領導威信的政治風暴，更顯露國家資源被執政黨派系利益分贓的徵兆。

隸屬游錫正國會派系的宜蘭縣立委陳歐珀，對行政院似乎傾向將宜蘭的高鐵站設在四城，在接受媒體採訪時痛批這是「政治決定」。陳歐珀還表示「王國材是行政院長蘇貞昌任命的，能講什麼？現在哪個部會敢反對蘇貞昌意見？」把箭靶指向了蘇貞昌，公開向蘇揆叫板。

自從正國會立委率先對用1000元換購5000元「振興五倍券」發難，又得到英系立委陳明文等的呼應後，蘇貞昌不僅旋即政策髮夾彎宣布免費領取五倍券，更還親自到嘉義縣宣布設立「嘉義科學園區」的建設利多政策。近來正國會立委還提出高鐵增班、BNT優先施打年齡層擴大到18～22歲等建議，再加上了英系立委的公開呼應，行政院儘管都能從善如流或「屈從」，但看在正國會的眼裡，蘇貞昌似乎比較像是屈從了英系。

從8月中到9月初短時間內，蘇貞昌親自到嘉義縣時還宣布核定將蒜頭糖廠「五分車」連結到高鐵站和故宮南院，表示會大力支持茶葉改良總廠南遷到嘉義縣的建設，以及保證故宮南院不會因故宮降級改隸文化部後而降級，也就是未來會有同級的「雙故宮」。嘉義縣兩席立委陳明文和蔡易餘都是英系，尤其陳明文更是「挺英」的實力派要角，蘇貞昌幾乎成了陳明文的「有應公」，恐怕也是為了自身權位與派系利益，利用國家資源分配權來對英系進行「統一戰線」的工作。

陳明文今年8月底受邀廣播節目專訪時曾表示，他相信蘇貞昌任行政院長的時間一定會超過游錫，而且「英蘇體制牢不可破」，蘇的任期或許也不止到明年。這說法對當時外傳內閣可能改組的蘇貞昌來說，可說具有「安神」的效用，也正因如此，才讓人了解陳歐珀為何對高鐵宜蘭設站四城的爭議，痛批交通部是「政治決定」。

陳明文在立法院質詢公共工程委員會主委吳澤成時表示，宜蘭高鐵設站會釀成政治風暴，是因蘇貞昌「便宜行事」任命了交通部長王國材，把事務官錯擺位子為政務官所致。陳明文還請吳澤成轉告蘇貞昌，若1個月內宜蘭人還在吵設站問題，身為政務官的王國材就要下台負責，頗有「棄車保帥」與「騰出位子」的暗示。

這場民進黨內派系間的政治風暴，陳明文已發出政務官要下台負責的訊號；對照台鐵重大傷亡事件卻不要求部長負起政治責任，把政權穩固看得比人命重要，陳還真不愧為英系的要角，很會玩政治。

（作者為民主文教基金會董事長）