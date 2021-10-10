【愛傳媒陳念初專欄】當主計長朱澤民在立院說出「現在一碗蚵仔麵線20元」時，網路瞬間炸鍋。蚵仔麵線20元，有沒有貼近現今物價？市井小民問問就知，主計長的20元怎麼來？是真吃過？還是猜的？還是數十年前的記憶。

結果，新聞就出現了新北三重永福街的巷弄內，有一個佛心業者，神救援了主計長，他的麵線真的只賣20元，現在商家據說已經找不到了。

為政者不能了解人民生活現況，將會反應在施政作為上，麵線是不是真賣一碗20元，不是大家關心的重點，任何汲汲於生活的人都知道，此發言一定是茶餘飯後的諷刺笑話。

如果硬拗是大小碗，或是沒有聽到蚵仔，都只會讓人民更加深對為官者愛辯的負面形象，蘇內閣領軍下，人民聽到的盡是這種辯口利舌之官員，官員持祿保位，無進退之思，恐是政治上大忌。

朱澤民另外一個現場更令人反感，朱澤民被媒體追問，被批評是不食人間煙火？他卻回「我不抽菸」便走進議場。媒體對外界批評他吃米不知米價，跟他抽不抽菸，有何關聯？擺明了就是不尊重媒體提問，還自以爲說了一句幽默的笑話。

20元，不是佛心，就是一句笑話，結果，又來了不抽菸這一句笑話，國會殿堂，豈可笑話一籮筐。

為政者已經是舊世代思維了，已經無法跟現代社會做良性溝通了，五倍券的強度關山，一意孤行，正反應著這個政府的主觀視角，朱澤民敢說蚵仔麵線20元，更敢說沒聽到蚵仔，還用不抽菸回應媒體的提問，這代表了一件事，「就我執政，無麥安奈（bo´ beʔ-an`-nua`）」的政治語彙與現實，沒有政黨或個人能打破，這是官僚心態，這是權力的傲慢。

蘇貞昌隔天幫他打了圓場，邀請主計長改天吃麵線，還說「幸好小事糊塗、大事清楚」，但傲慢心態真能改嗎？

整件事及各界撻伐的都不是有沒有真正吃過蚵仔麵線這麼單純的問題，而是蘇內閣的成員有同質的風格，蘇內閣老師傅應該退位，換上新溝通人才才行。

台灣的轉型，必須先從世代著手，舊世代人物與溝通能力，已經與人民距離愈來愈遠，這與政黨無關，而是時代文化的不可逆。

蔡政府的傲慢，從公僕的行徑，展現無疑。蔡政府年輕化了嗎？蔡政府是最會溝通的政府嗎？請正視麵線20元笑話。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

●經授權刊載，更多文章見作者部落格。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363