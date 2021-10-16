美國前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）透過視訊，出席英國智庫「政策交流」舉辦的線上座談會時認為，中國避免出兵攻台，而是透過網路戰爭和社交媒體攻勢，達到擾亂和顛覆台灣的目的。

萊斯「疑惑」今年9月立法院爆發肢體衝突，不是源自台灣民眾之間的矛盾，而是受到外力鼓動而發生的衝突事件。她懷疑，中國透過台灣內部的「親中勢力」，試圖以各種手段讓台灣政府難以施政。

萊斯女士出身美國史坦佛大學教授，教授國際政治有年，學術造詣向為世人所推崇，但觀其於英國智庫線上座談會之發言，全屬揣測之詞，也無提示充分證據，頗似深度偽造(Deep Fake)的傑作。果若萊斯女士曾經做出上述發言，那麼，我們極願表示以下意見。

一、我立法院9月肢體衝突全係民進黨防疫政策錯亂、疫苗採購無能所致，與外力無關。勉強說來，或許與美國壟斷疫苗，並將疫苗與軍售、萊豬等議題綑綁在一起有關。

二、千錯萬錯都是共產黨的錯，此為民進黨一貫手法。萊斯女士發言，隱然有民進黨風格。萊斯女士應公開其於台灣遊說團體的關係，以為自清。

三、我們合理懷疑，萊斯女士的「懷疑」，和她當年擔任美國國務卿時，「懷疑」伊拉克藏有大規模毀滅性武器的「懷疑」，同出一轍。換言之，萊斯女士的「懷疑」，極有可能是來自於美國中央情報局、或是台灣地區親美分子所提供的假情報。

四、請問萊斯女士，今年1月美國國會發生的暴亂事件，較台灣立法院肢體衝突更烈，是否有外國勢力介入？

五、萊斯女士懷疑台灣立法院及各政黨無法處理台灣內部事宜，依賴外力，是以西方民主國家的傲慢心態蔑視亞洲後進民主國家人民智慧，言語涉及歧視，應向台灣民眾道歉。

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