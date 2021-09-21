羅智強公開不挺張亞中之後，臉書被灌爆，他說他是憑良心發言，不為所懼。

張亞中一夕成名，的確也彰顯了一個事實，那就是深藍民眾受夠了民進黨的鳥氣，中央民代、總統大選，藍營一敗再敗，都快趴到地上去了。期間換了多少黨主席，有沒有把頹勢拉了回來？沒有！有沒有任何制衡民進黨的辦法？沒有！

深藍民眾的焦躁與憤懣可想而知，幸好中間出來個韓國瑜，帶領他們躍過五嶽三江、帶領他們攻下綠軍大本營高雄、翻轉了地方縣市長地盤，韓國瑜是他們不世之英雄，他們認為只有像韓國瑜這樣的人才是他們的希望。

所以這次黨主席選舉，藍營期盼一個強有力的領導人出現，帶領他們重振雄風，他們在張亞中身上嗅出這股氣息，他們在張亞中身上看到這股希望。

張亞中身上的確有韓國瑜的影子，只是同樣的，也遭致傳統所謂主流派的憂心，他們不希望韓國瑜事件重演，聲望並不等於必定當選，還包含了人脈、經驗、組織能力，這也是羅智強所憂心的，可是，當年韓國瑜崛起之初，不也是欠缺這些因素，甚至還沒有張教授的理論基礎，他又為何能創下奇蹟而那些具有上述條件者不行？

藍營各地番鎮諸侯也好好想一想，當初是誰替你們打下的江山？是誰一個人救了全黨？張亞中能不能扮演這個角色，還得看國民黨人有沒有看清局勢。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※