莫德納疫苗108萬劑和AZ疫苗64萬劑今日抵台，前台大感染科醫師林氏壁表示，Delta幼兒園群聚感染雖已控制，但誰都不敢說秋冬台灣是否會有較大規模的Delta疫情，並呼籲疫情再起前，應讓50歲以上易重症族群打滿兩劑，確保重症和死亡不會和五月那波一樣嚴重。

林氏壁今(17日)在自己粉專貼文表示，台灣疫苗到貨量加上今抵台的莫德納和AZ將可超過1700萬劑。陳時中說過，這批莫德納疫苗在完成檢驗封緘作業後，將配送地方政府，讓已接種第一劑疫苗間隔滿10週的長者施打第二劑。

林氏壁原本認為Delta幼兒園群聚是第二次段考，現在看來也許只是小考，我們又爭取到了些時間，但秋冬台灣是否會有較大規模的Delta疫情，實在令人擔憂。

為此，林氏壁呼籲，在衝第一劑覆蓋率之餘，第二劑覆蓋率也要追起來，並且補充說到，他非常認同中研院生醫所兼任研究員何美鄉所說的，先別說期末考的80～90％兩劑覆蓋率了，目前可以訂個目標：讓50歲以上易重症族群打滿兩劑！這樣即使疫情再起，我們都比較有底氣面對考驗，確保重症和死亡不會和五月那波一般。