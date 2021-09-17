文化部預告修正公共電視法修正草案，大幅降低董事席次、審查門檻，明訂行政院長可指定公廣集團董事長，形同政府全面收編公共電視。

儘管，少數尚具學術良心的知識分子，大聲疾呼曰:「不可」。部分在野立委也表示反對，將全力杯葛。不過，可以預期，學者呼籲，猶如螳臂擋車，反對黨勢弱，自顧不暇，難抵民進黨多數暴力的民粹政治，公共電視變質轉性，實屬必然。

執政當局為禁絕異議、消彌雜音，密室協商便可欽定NCC新任委員，新舊委員攜手，傾洪荒之力，即可封殺異類媒體，文化部理當「見不賢而思齊焉」，上行下效即可，賊現原形，何須修法？

再說，歷來公視董監事乃至於董事長人選，民進黨何嘗少干預？利之所趨，公視董監事哪有不能收買者？文化部大張旗鼓預告修法，自曝猙獰面目，智者不為。

換個角度，寧要真小人，不要偽君子。李永得修法抓媒體，是真小人，值得大大讚揚。拾遺補缺，建議修法應列入下列幾點，俾能爭取在野黨全力支持。

第1， 公廣集團董事長、董監事及各級高管人員，應隨總統及立法委員同進退。

第2， 公廣集團董監事及各級高管人員徵選，應採競標制度，高價者得標。

第3， 公廣集團更名為政府傳媒集團，名符其實，便於預算編列。

第4， 參考中共作法，藉修法將全國媒體全面收編，黨政軍媒，一體同光，真正做到全面執政。

第5， 媒體既已全面收編，NCC無須管制媒體，可全力對付網路及通信業者。

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