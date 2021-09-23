班西蒙斯(Ben Simmons)與76人今年夏天鬧到不可開交，這幾天事情似乎演變到無法收拾的地步，據ESPN「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，班西蒙斯目前除了確定不前往季前訓練營，也正式對外表態新賽季不會為76人出賽，此話一出也引起軒然大波，讓雙方關係降到冰點。

Here’s why I say Ben Simmons lack of professionalism is going to hurt the younger generation that’s coming behind him! Carry the hell on... pic.twitter.com/okp3dzqVys — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) September 21 2021

當然對彼此的不滿也非一天造成，班西蒙斯在本季季後賽表現糟糕，賽後曾遭到總教練瑞弗斯(Doc Rivers)和隊友恩比德(Joel Embiid)的指責，這或許就已讓他心生不滿，最近更爆料出當年76人與恩比德都同意拿班西蒙斯交換哈登(James Harden)的事，不過最後交易沒有談成。

而或許因為總總因素，班西蒙斯在今年夏天對76人態度非常不佳，就算對方祭出罰款政策，他仍不願前往季前訓練營報到，另外雖然76人已抱持著想將他交易的態度，但目前也沒有球隊能妥協這筆交易，還有一個原因是班西蒙斯不願將自己的薪水調降，使得他仍留在球隊。

對班西蒙斯的一連串行為，都引起球迷和知名球評不滿，球迷除了怒罵班西蒙斯，更在最近公開燒毀他的球衣，另外球評帕金斯(Kendrick Perkins)認為班西蒙斯的行為缺乏職業精神，這會深深影響到年輕一代的球員，《The Score》也轉發知名記者史坦(Marc Stein)的言論，後者說他的76人生涯已結束。

sixers reddit taking the ben simmons news well pic.twitter.com/QhLMaRHAs4 — Sopan Deb (@SopanDeb) September 22 2021

此前也炒出用火箭沃爾(John Wall)來交易班西蒙斯的話題，但至今仍沒有任何下落，媒體更曾為班西蒙斯排出可能的下家賠率，不過現在看起來一切都是空談，因為班西蒙斯的總總行為和態度或許已經讓其他球隊畏懼，相信這樣充滿個性的球員永遠都是顆不定時炸彈。