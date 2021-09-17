文化部通過公共電視法修法草案，除大幅降低董事席次與審查門檻之外，公廣集團董事長可以由行政院長指定，這樣的草案修改，已嚴重破壞公共廣播獨立運作的基本精神。

公共電視運作模式一直受到質疑，董監事會議超高門檻，導致董監事會難以如期召開，財政上也過度仰賴政府撥款支持。本次修法的目的，主要是讓公廣集團在行政上能夠順利運作，卻留下一個行政首長插手的巧門，李永得部長難辭其咎。

蘇貞昌抓權集權，干涉各部會內部人事已經不是新聞，作為蘇貞昌閣僚又是蘇貞昌親信的李永得應該深有體會。結果今天李永得竟然幫蘇貞昌開大門，讓行政院長的手可以伸進公廣集團，可以說為了討好蘇貞昌，卻賣掉公共電視的靈魂。

李永得三十年前破冰前往大陸採訪，堅拒官方安排、不採訪官方人士、拒當傳聲筒、不參加官式行程，堅守獨立採訪的精神，至今仍為許多人津津樂道。一旦當上部長，就忘了公廣集團一樣需要獨立精神，按照文化部的修法內容，公廣集團就會在政治干預下變成央視集團，李永得對得起自己的初衷嗎？

公共電視法第十一條明文規定，「公共電視屬於國民全體，其經營應獨立自主，不受干涉。」不知道在推修法的過程中，李永得有沒有看到這一條？

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