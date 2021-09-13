媒體報導，前五角大厦外交事務官員德沃爾（Chuck DeVore）9日投書媒體表示，中國大陸的領導人習近平不會想把「統一台灣」留給後來的繼任者，他更推測在台海戰事裡，中國大陸可能的攻擊範圍，也強調一旦中共攻台，就會散播「中共滅亡」的種子。

德沃爾投書《聯邦黨人》（The Federalist），面對中國大陸軍力近期的快速崛起，並且持續現代化的努力，若是在等待解放軍比起台、美、日的軍力組合更有實質優勢的話，那麼可能的「時機點」就會落在2026年後對台灣採取軍事行動，同時也是警告美、日不要參戰云云。

坦白說，德氏的論點有對也有錯。對的是，其一，擁有「中國夢」且想要完成中華民族偉大復興的習近平主席，確實頗有達成一種能與毛澤東與鄧小平「並駕齊驅」歷史勳業的念想。因此，統一台灣確會是他個人一種合理、合情的想法。

其二，中共確實眼見台灣更加發展出屬於「長期分治」的狀態，甚且對中共而言，蔡英文一直採取漸進式的「去中國化」的切香腸策略。面對年輕台灣人比起以往都更加認同自己是台灣人的趨勢下，中共確實會有急切之情。

但他錯的也有二點。其一，德氏所指「如果台灣人能在民主下繁榮，為什麼中國人不能？」這將對中共造成威脅的論點，顯然就「大有問題」。講白了，台灣確實繁榮，唯檢視中國大陸經濟量體與GDP等表現，難道可以定義為貧窮落後？而且，美國定義下的民主未必是普世價值，中國式的民主可能更有效能。

其二，中共確實一直在全力發展有效拒止國外勢力介入台海紛爭的軍事綜合能力，但若要說一旦攻擊台灣，將會埋下中共滅亡的種子，那是美國人一廂情願的想法，看看美國在越南、阿富汗的仗是怎麼打的，更何況面對的是武力強大的中共？輕易相信老美的話，就太天真了！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※