蔡英文日前在外交部主辦的「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」，提出中國大陸是我們的「NEIGHBOR」，翻譯成中文應該是「鄰居」，這樣好像也沒什麼太大的問題。但蔡的中文版卻是「鄰國」，到現在也看不到蔡進一步說明？不過，個人覺得，這個論壇，只是台灣當局自己爽辦的論壇，起不了什麼太大的波瀾。連中共國台辦也不想當一回事來回應。但是也看出台灣民進黨當局是吃了秤砣鐵了心，隨時隨地好像不忘往台獨的悲願前進。

其實我們看到的是，民進黨當局藉由台獨的訴求，一次又一次掀起台灣民眾資訊不對等的反中民粹。它的最終目的，就是想在台灣永遠能夠利用民粹操弄選舉，詐騙到政權，獲得龐大的政治利益。然後再通吃台灣精英企業創造的各種稅收和利益，再做為民進黨集團及其大小跟班的所得分配來源。這種好事，只要搞搞台獨行銷，強化反中的民粹基礎，就能通吃台灣政經利益 ，這種好買賣為什麼不做？這就是民進黨的核心價值。

蔡英文上台以後，配合美國川普總統的反中策略，也贏得再一次的連任大選。因此大量採購美國軍火成為必然的結果。不少人說會排擠國家預算，也很多人說買美國人過時的軍火有什麼用。然而這些論點都是書生之見，太不務實。蔡及民進黨要的是，希望能因為採購大量軍火，而讓美國能把台灣綁在一起，因此不僅僅是付保護費，也有一廂情願的期望值。然而背後的圖謀，是加強反中抗中的底氣，目的也在凝聚這股反中抗中的民粹。

然而，這種像直升機的採購軍火加碼，真的對台灣的國防和提升在兩岸的軍事對比中的軍力，有幫助嗎？瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）估計， 2019年中共國防預算實際支出應達2400億美元、美國國防部估計起碼超過2000億美元、中共官方公布的國防支出是1835億美元。中共的國防支出，現在是僅次於美國的7000億美元，為世界第二位。中共的海陸空軍，客觀來評估，基本上已具備可以抗衡美軍的總體實力。

日前國防部公布的《110年中共軍力報告書》坦承表示，共軍已全盤掌握台灣軍事動態。通資電作戰也初具癱瘓台灣防空、制海及反制作戰體系的能力。此外，火箭軍飛彈射程涵蓋台灣全島。我們國防部這樣明確的報告，的確讓不少人難以接受。特別是民進黨人！

美國陸軍在我們國防部公布中共軍力報告書之前半個月，也發布一份研究報告，稱「中國是美國一個近乎匹敵的競爭對手」，火箭軍是世界上規模最大、技術最先進、能力最強的部隊之一。配備的彈道飛彈的精確度和射程都得到提升。

總而言之，我們國防部的報告和美國陸軍的研究報告，結論幾乎是一致的。明白的說，兩岸軍事力量強弱已立竿見影。台灣民進黨政府當局再怎麼大內宣，也無法改變國防力量已不足以制衡中共軍事威脅的事實。換句話說，台灣只有避戰，才能讓台灣這塊土地和人民，免於兵凶災難。

日前，台灣所謂「促進轉型正義委員會」公布中正紀念堂轉型方案，將中正紀念堂蔣中正銅像移除，並改名為「反省威權歷史公園」。蔣中正一生的功過，是有歷史定位，並非促轉會這些跳梁小丑可以隨意指鹿為馬的。很顯然的，所謂中正紀念堂的改名案，其目的仍然在製造世代對立，年輕人和老年人的歷史價值衝突、以及族群對立，泛外省人和本土台灣人的歷史認同的衝突。民進黨仍然企圖藉此事，鞏固它的民粹群眾基礎。不斷地製造台灣內部的矛盾、衝突、割裂，然後從中攫取台灣政經資源的利益。

一定有不少人會反問，民進黨這套民粹把戲，真的那麼有效嗎？個人以為，民進黨對民粹著力之深，已超過對岸的北京當局。新聞媒體不論是海陸空，幾乎全部是一片綠油油的，對於1450的網路經營，更是不惜投入巨資餵養。所以這個帶風向講求網路聲量，再帶動海陸空媒體的時代，只要一聲令下，風雲變色。台灣現在的反對聲音、理性聲音，嚴格說來等於是游擊隊和正規軍之戰，這是現實的台灣媒體現狀。

然而，民進黨在整個新冠肺炎的防疫過程中，不斷地使出政治手段，無視民眾陷身於困境，甚至家破人亡。這點確實讓一些網民和支持者，看到民進黨的真面目，明年的地方大選，肯定民進黨是敗北的。但是決定台灣再一次前途自決的立法委員和總統的2024年的大選，才真的是台灣命運的轉捩點時刻，我們希望台灣重回理性的政治運作，讓北京不認為台灣會走向失控的局面，兩岸還有和統的希望。雖然台灣2024年的大選，仍然是未知數。套句美國人習慣的用語「上帝保祐美國」，我們則是「上帝保佑中華民國，保佑無知的台灣人」！

（作者為中華戰略學會研究員）

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