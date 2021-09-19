朱學恒日前致贈駐德代表謝志偉花環，並附上「戒石銘」德文翻譯，民進黨立委羅致政隨分享謝志偉在柏林的餐廳拉高音量用英文說：Taiwan embassy 一事，國民黨台北市議員王鴻薇笑稱，民進黨為何這麼怕朱學恒？就是那8字：「下民易虐、上天難欺」！

就在朱學恒9月13日千里致贈花環並附上「戒石銘」的16字「爾俸爾祿、民脂民膏，下民易虐、上天難欺」德文翻譯給遠在德國的代表謝志偉後，民進黨立委羅致政15日在臉書披露他到德國參訪的小故事。羅致政表示，2018年6月他前往德國柏林拜訪駐德代表處。謝志偉請他到餐廳用餐。一進餐廳，服務生用德文問訂位大名，只見謝志偉稍微拉高音量用英文說：Taiwan embassy (台灣大使舘）。只見服務生親切的稱呼：Yes Mr. ambassador！

羅致政追問，謝志偉明明可以德文對答如流，為什麼要用英文回答Taiwan embassy？謝志偉說，柏林是國際都市，所以用英文回答，不只是要講給服務生聽，更要把握機會讓更多人聽到Taiwan！

國民黨台北市議員王鴻薇笑稱不懂羅致政的造神小故事，在餐廳自稱大使，服務生說「是的，台灣大使」，就變成多偉大的外交成就，把老百姓當笨蛋？多奇怪！王鴻薇認為，民進黨為何這麼怕朱學恒？就是那八字：「下民易虐、上天難欺」！