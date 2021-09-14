原訂今天舉行的北北基宜國民黨主席政見會決定暫緩，原因是黨內認為候選人張亞中多次言論攻擊另一候選人朱立倫，涉嫌違反競選公約，將移請考紀會處理。

國民黨到底怎麼了，在全民被執政黨種種措施弄得怨聲載道之際，原本可以趁勝追擊，搶下話語權，沒想一場辯論會卻搞成一場鬥爭會，令親者痛、仇者快，被外界當笑話看。

辯論當然是各抒己見，提出個人見解，檯面上四公各擅勝場也各具特色，遺憾的是，卻不斷掀自家人之短，有說對方是理論大師沒有從政經驗；有說對方是美國線民忠誠度有問題；何必呢？都是黨內同志，有必要往死裡頭打？

會外賽更加精采，有人講完話立即走人，有人逮到洋理拼命修理；還有人加碼拿出3張本票來湊熱鬧，是嫌吵架薪火不夠熾烈是嗎？

遙想2017那年，亦是國民黨主席選舉，韓國瑜表現即十分得體，他也辯才無礙、語多風趣，卻從未口出惡言，批評任何一位同志。主席雖未當上，卻留給民眾深刻印象，讓他得到搶攻總統大選的機會。

舞台是屬於爭氣的，不屬於鬥氣的！

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