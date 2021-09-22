要不是深藍不大願意再含淚投票，「逆倫」改挺張亞中，這次黨主席選舉還真是無人聞問。

國民黨黨性：選前親吻深藍，選後遺棄深藍，被當肉票的鐵桿黨員這次不忍了，故而連手無縛雞之力的統派，都能將朱、江逼到牆腳。

這話我已說了好幾年：罷免綠委方為正道，進可削弱綠營各種大內宣，退可練兵，選舉勝敗只是一時，堅持罷免，累積作戰經驗，國民黨才有活路。

要就玩真的，別只耍嘴皮。江啟臣任內，膽怯於全面罷免，提振不了士氣，自然無法吸收新血，黨員結構仍舊老化，有將無兵，江被邊緣化也算報應不爽。

朱立倫更糟，罷王浩宇、罷黃捷、罷陳柏惟、罷吳思瑤，罷林昶佐，以上各案無論成功的、失敗的、成案的、或仍在醞釀的，朱立倫完全置身事外，直到選黨主席了，才空喊罷陳柏惟，而且還是在顏家表態後才敢吭聲。

拿香跟拜的歷史斑斑可考，朱立倫只敢打安全牌的性格，有辦法全面佈局罷免「塔綠班」，以戰養戰到明年大選嗎？深藍黨員就是看穿朱的怯懦，才會上演「逆倫」。

朱立倫追打統派的狠勁，比塔綠班有過之而無不及，若拿這力氣的十分之一打綠，今天也不會搞到選情告急。為什麼無能於打綠呢？因為在許多議題上，朱與民進黨的立場都高度相似、沆瀣一氣，要怎麼打？

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