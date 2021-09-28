行政院長蘇貞昌昨天大酸朱立倫「說好的一中各表呢？連民國都不敢表，說愛台灣都是假的」，這種藍綠打嘴炮的戲碼已了無新意，更多的是互相傷害感情而已，蘇貞昌如果真的認為朱立倫不講「民國」必須痛批他「不愛台灣」，蘇貞昌何不率領民進黨帶頭推動「愛民國」的愛台灣運動！

朱立倫當選國民黨主席，國共兩黨為此禮尚往來拍發電文，有沒有「民國」兩字，尚屬朱立倫所謂「求同尊異」，哪裡知道蘇貞昌跑出來蹭熱鬧，認為「連民國都不敢表，說愛台灣都是假的」！既然蘇貞昌認為敢講民國，愛台灣才是真的，那麼民進黨是執政黨，理應責無旁貸全力推動「愛民國」的愛台灣運動，擁護「民國」、真心「愛台灣」，朝野大團結。何必讓外人看我們島內兄弟鬩牆的笑話呢？

蘇貞昌不僅應該跳出來登高一呼，更應該把總統府雙十國慶消失的「民國」恢復回來，諄諄教誨、循循善誘我們的總統蔡英文：愛台灣，就該擁護「民國」，這才是玩真的，連國慶日是慶祝「民國」的生日都不知道，不尷尬嗎？還好意思罵別人！

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