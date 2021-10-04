外交部國慶宣傳影片出包，將瑞士山景當成寶島第一高峰玉山，引起社會訕笑、民眾譁然！

外交部輕描淡寫，稱影片是委外製作，承包商不慎誤用圖片，企圖蒙混過關，但實情不會那麼簡單。

首先，錯用影像是非常嚴重的錯誤，因為未經同意使用他人圖片，是侵犯智慧財產權的行為，若遭檢舉，不但貽笑國際、更會增添台灣海盜王國的印記。得標公司設立不過三年，卻能透過限制性招標程序得標，決標金額與底價分文不差，而且還是第三度雀屏中選。外交部如此青睞，應有玄機，監察院是不是應該調查。

最可惡是影片製作承包商，遭人指證後居然厚顏聲稱是誤植影像檔案；超過百萬得標金入袋，不出外景實際拍攝也就罷了，連著作權利金都不願付，利用檔案拼湊了事，豈不是輕視外交部智商，或者根本與外交部官商勾結？

綠營執政撒錢收買人心不是新聞，濫用國家資源壯大親信、豢養側翼為己張目，甚至用來打擊異己，都不是新鮮事，更可惡的是官商勾結自肥。政府所屬有能力製作國慶六分鐘影片的單位不可勝數。本案若定位為宣傳戰重大指標，交付國軍政戰專業部隊執行，絕對品質保證！

國慶宣傳影片是政策性資訊戰武器，不找政府相關單位練兵，卻編預算發包，綠營執政若不是缺乏統合國家資源能力，放任各單位各自為政，否則就是私心自用。

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